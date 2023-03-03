ЦСКА 1948 откри 22-ия кръг на футболното първенство с 6 гола във вратата на Локомотив (София)

Първенство на България по футбол, мачове от 22-ия кръг на еfbet Лига: Локомотив 1929 (София) - ЦСКА 1948 (София) - 0:6 (0:2) Голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов 2, 0:2 Парвизджон Умарбаев 42, 0:3 Елитон 51,

0:4 Евгений Сердюк 72, 0:5 Евгений Сердюк 75, 0:6 Ивайло Чочев 86-дузпа в събота, 12:30 ч: Берое (Стара Загора) - Септември (София) събота, 15:00 ч: Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив) събота, 17:30 ч: ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) неделя, 12:00 ч: Ботев (Враца) - Славия (София) неделя, 14:15 ч: Хебър (Пазарджик) - Левски (София) неделя, 16:45 ч: Лудогорец (Разград) - Пирин (Благоевград) понеделник, 17:30 ч: Арда (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна) Временно класиране: 1. ЦСКА-София 21 17 2 2 42:11 53 2. Лудогорец 1945 (Разград) 21 15 5 1 50:14 50 3. ЦСКА 1948 (София) 22 13 6 3 37:14 45 4. Локомотив 1926 (Пловдив) 21 11 4 6 23:20 37 5. Черно море (Варна) 21 10 6 5 20:17 36 6. Славия 1913 (София) 21 11 2 8 25:21 35 7. Левски (София) 21 8 8 5 26:13 32 8. Арда 1924 (Кърджали) 21 9 5 7 24:21 32 9. Локомотив 1929 (София) 22 7 7 8 24:28 28 10. Ботев (Пловдив) 21 7 2 12 28:28 23 11. Берое (Стара Загора) 21 5 5 11 18:36 20 12. Ботев (Враца) 21 5 4 12 17:36 19 13. Септември (София) 21 3 7 11 18:28 16 14. Хебър 1918 (Пазарджик) 21 4 4 13 12:37 16 15. Пирин (Благоевград) 21 2 7 12 14:30 13 16. Спартак 1918 (Варна) 21 2 6 13 17:41 12