Тотнъм победи Уест Хям в лондонско дерби

Тотнъм триумфира в лондонското дерби срещу Уест Хям с 2:0 в среща от 24-ия кръг на Висшата лига.

В 56-ата минута Пиер-Емил Хьойберг изведе Бен Дейвис с отлично подаване от собствената половина, а той намери непокрития Емерсон Роял, който с плътен удар матира Фабиански.

Уест Хям можеше да изравни минута по-късно, когато Боуен остана сам срещу Форстър, но диагоналният му удар бе отразен от вратаря.

Резервата за Тотнъм Хьон-Мин Сон оформи крайното 2:0 в 72-ата минута.





Мачове от 24-ия кръг в английската Висша лига: Манчестър Юнайтед – Лестър – 3:0 Тотнъм - Уест Хям – 2:0 от събота: Нюкасъл - Ливърпул - 0:2 Брентфорд - Кристъл Палас - 1:1 Брайтън - Фулъм - 0:1 Челси - Саутхямптън - 0:1 Евертън - Лийдс - 1:0 Нотингам Форест - Манчестър Сити - 1:1 Уулвърхямптън - Борнемут - 0:1 Астън Вила - Арсенал - 2:4 Класиране 1. Арсенал 23 17 3 3 51:23 54 2. Манчестър Сити 24 16 4 4 60:24 52 3. Манчестър Юнайтед 24 15 4 5 41:28 49 4. Тотнъм 24 13 3 8 44:35 42 5. Нюкасъл 23 10 11 2 35:15 41 6. Фулъм 24 11 5 8 35:30 38 7. Брайтън 22 10 5 7 39:29 35 8. Ливърпул 22 10 5 7 38:28 35 9. Брентфорд 23 8 11 4 37:30 35 10. Челси 23 8 7 8 23:23 31 11. Астън Вила 23 8 4 11 28:38 28 12. Кристъл Палас 23 6 8 9 21:31 26 13. Нотингам Форест 23 6 7 10 18:38 25 14. Лестър Сити 23 7 3 13 36:41 24 15. Уулвърхемптън 23 6 5 12 17:32 23 16. Евертън 23 5 6 12 17:30 21 17. Борнемут 23 5 6 12 21:44 21 18. Уест Хям 23 5 5 13 19:29 20 19. Лийдс Юнайтед 23 4 7 12 28:39 19 20. Саутхемптън 23 5 3 15 19:40 18