Ботев Враца победи ЦСКА 1948

Първенство на България по футбол, мачове от 20-ия кръг на efbet Лига:

Ботев Враца - ЦСКА 1948 - 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Чавдар Ивайлов 21

червен картон: Диего Фераресо 44 (Ботев)

пропусната дузпа: Ивайло Чочев 33 (ЦСКА 1948)

по-късно днес:

Пирин (Благоевград) - Левски

Лудогорец (Разград) - Славия

от събота:

ЦСКА-София - Ботев Пловдив - 3:1 (2:1)

голмайстори: 1:0 Дюкенс Назон 10, 2:0 Дюкенс Назон 25, 2:1 Николай Минков 45+2, 3:1 Маурисио Гарсес 47

червен картон: Джеймс Ето'о (Ботев) 90+11

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) - 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Алекс Фернандес 13, 1:1 Тонислав Йорданов 72

Локомотив 1929 (София) - Септември - 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Юлиян Ненов 33, 1:1 Атанас Кабов 45+3

червени картони: Александър Любенов (Локомотив Сф) - 15, Антонио Вутов (Локомотив Сф) - 35

в понеделник:

Хебър (Пазарджик) - Спартак (Варна)

от петък:

Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив) - 5:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Умар Сако 26, 2:0 Преслав Боруков 51, 3:0 Радослав Цонев 59-дузпа, 4:0 Ласана Ндиайе 79, 5:0 Ласана Ндиайе 90+3

Временно класиране:

1. ЦСКА-София 20 16 2 2 41:11 50 точки 2. Лудогорец (Разград) 19 14 4 1 48:13 46 3. ФК ЦСКА 1948 20 11 6 3 30:14 39 4. Славия 19 11 2 6 24:18 35 5. Локомотив (Пловдив) 20 10 4 6 22:20 34 6. Черно море (Варна) 20 9 6 5 19:17 33 7. Арда 1924 (Кърджали) 20 9 5 6 24:20 32 8. Левски 19 8 6 5 25:12 30 9. Локомотив София 20 7 7 6 24:21 28 10. Ботев (Пловдив) 20 6 2 12 27:28 20 11. Берое (Стара Загора) 20 5 5 10 18:35 20 12. Ботев (Враца) 20 5 4 11 16:34 19 13. Септември (София) 20 3 7 10 18:27 16 14. Пирин (Благоевград) 19 2 6 11 13:28 12 15. Хебър (Пазарджик) 19 3 3 13 11:37 12 16. Спартак (Варна) 19 1 5 13 15:40 8