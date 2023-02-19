Подробно търсене

Ботев Враца победи ЦСКА 1948

Ивайло Георгиев
Ботев Враца победи ЦСКА 1948
Ботев Враца победи ЦСКА 1948
Снимка: БТА
Враца,  
19.02.2023 14:45
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 20-ия кръг на efbet Лига:

Ботев Враца - ЦСКА 1948 - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Чавдар Ивайлов 21
червен картон: Диего Фераресо 44 (Ботев)
пропусната дузпа: Ивайло Чочев 33 (ЦСКА 1948)

по-късно днес:
Пирин (Благоевград) - Левски
Лудогорец (Разград) - Славия

от събота:
ЦСКА-София - Ботев Пловдив - 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Дюкенс Назон 10, 2:0 Дюкенс Назон 25, 2:1 Николай Минков 45+2, 3:1 Маурисио Гарсес 47
червен картон: Джеймс Ето'о (Ботев) 90+11

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Алекс Фернандес 13, 1:1 Тонислав Йорданов 72

Локомотив 1929 (София) - Септември - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Юлиян Ненов 33, 1:1 Атанас Кабов 45+3
червени картони: Александър Любенов (Локомотив Сф) - 15, Антонио Вутов (Локомотив Сф) - 35

в понеделник:
Хебър (Пазарджик) - Спартак (Варна)

от петък:
Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив) - 5:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Умар Сако 26, 2:0 Преслав Боруков 51, 3:0 Радослав Цонев 59-дузпа, 4:0 Ласана Ндиайе 79, 5:0 Ласана Ндиайе 90+3

Временно класиране:

 1. ЦСКА-София           20   16   2   2   41:11   50 точки
 2. Лудогорец (Разград)  19   14   4   1   48:13   46
 3. ФК ЦСКА 1948         20   11   6   3   30:14   39
 4. Славия               19   11   2   6   24:18   35
 5. Локомотив (Пловдив)  20   10   4   6   22:20   34
 6. Черно море (Варна)   20    9   6   5   19:17   33
 7. Арда 1924 (Кърджали) 20    9   5   6   24:20   32
 8. Левски               19    8   6   5   25:12   30
 9. Локомотив София      20    7   7   6   24:21   28
10. Ботев (Пловдив)      20    6   2  12   27:28   20
11. Берое (Стара Загора) 20    5   5  10   18:35   20
12. Ботев (Враца)        20    5   4  11   16:34   19
13. Септември (София)    20    3   7  10   18:27   16
14. Пирин (Благоевград)  19    2   6  11   13:28   12
15. Хебър (Пазарджик)    19    3   3  13   11:37   12
16. Спартак (Варна)      19    1   5  13   15:40    8

 

 

 

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:22 на 19.02.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация