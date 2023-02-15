Станимир Тренчев ще ръководи мача между ЦСКА и Ботев Пловдив

Съдийски назначения за срещите от 20-ти кръг в Първа лига:

17 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Василев Йорданов



18 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.

ФК Локомотив София 1929 - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Ичко Лозев Лозев



18 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Генов Нарлев



18 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Пловдив АД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



19 февруари 2023 г., неделя, 12:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Йордан Костадинов Иванов



19 февруари 2023 г., неделя, 15:15 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Николай Йорданов Колев



19 февруари 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Цветан Кръстев Кръстев



20 февруари 2023 г., понеделник, 14:30 ч.

Хебър 1918 - Спартак 1918

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Николай Неделчев Чакъров

СН: Георги Крумов Виделов