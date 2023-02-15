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Станимир Тренчев ще ръководи мача между ЦСКА и Ботев Пловдив

Мирослав Димитров
Станимир Тренчев ще ръководи мача между ЦСКА и Ботев Пловдив
Станимир Тренчев ще ръководи мача между ЦСКА и Ботев Пловдив
София,  
15.02.2023 11:48
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 20-ти кръг в Първа лига:

17 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
18 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК Локомотив София 1929 - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
18 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
18 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
19 февруари 2023 г., неделя, 12:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Драгомир Руменов Милев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
19 февруари 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Левски
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
19 февруари 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
20 февруари 2023 г., понеделник, 14:30 ч.
Хебър 1918 - Спартак 1918
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Николай Неделчев Чакъров
СН:    Георги Крумов Виделов

/МД/

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