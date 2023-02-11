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Черно море и ЦСКА 1948 започнаха футболната пролет на 2023-а година с победи

Атанас Василев
Черно море и ЦСКА 1948 започнаха футболната пролет на 2023-а година с победи
Черно море и ЦСКА 1948 започнаха футболната пролет на 2023-а година с победи
София,  
11.02.2023 14:32
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 19-ия кръг на efbet Лига:
Левски - Черно море - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Александър Василев 35

ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 41, 2:0 Александър Колев 90+5-дузпа

по-късно днес:
Спартак (Варна) - Лудогорец 

в неделя:
Септември (София) - Арда
Берое - ЦСКА-София
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Враца)

в понеделник:
Славия - Пирин (Благоевград)

от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 0:0

    Временно класиране:
 1. ЦСКА-София           18   14   2   2   34:9    44 точки
 2. Лудогорец (Разград)  18   13   4   1   46:12   43
 3. ФК ЦСКА 1948         19   11   6   2   30:13   39
 4. Локомотив (Пловдив)  18   10   3   5   22:15   33
 6. Славия               18   10   2   6   22:18   32
 7. Черно море (Варна)   19    9   5   5   18:16   32
 8. Левски               18    8   6   4   25:11   30
 8. Локомотив София 1929 19    7   6   6   23:20   27
 9. Арда 1924 (Кърджали) 18    7   5   6   18:20   26
10. Ботев (Пловдив)      19    6   2  11   26:25   20
11. Берое (Стара Загора) 18    5   4   9   16:30   19
12. Септември (София)    18    3   6   9   17:25   15
13. Ботев (Враца)        18    4   3  11   15:34   15
14. Пирин (Благоевград)  18    2   6  10   13:26   12
15. Хебър (Пазарджик)    19    3   3  13   11:37   12
16. Спартак (Варна)      18    1   5  12   14:38    8

/АВ/

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