Черно море и ЦСКА 1948 започнаха футболната пролет на 2023-а година с победи

Първенство на България по футбол, мачове от 19-ия кръг на efbet Лига:
Левски - Черно море - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Александър Василев 35
ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 41, 2:0 Александър Колев 90+5-дузпа
по-късно днес:
Спартак (Варна) - Лудогорец
в неделя:
Септември (София) - Арда
Берое - ЦСКА-София
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Враца)
в понеделник:
Славия - Пирин (Благоевград)
от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 0:0
Временно класиране:
1. ЦСКА-София 18 14 2 2 34:9 44 точки
2. Лудогорец (Разград) 18 13 4 1 46:12 43
3. ФК ЦСКА 1948 19 11 6 2 30:13 39
4. Локомотив (Пловдив) 18 10 3 5 22:15 33
6. Славия 18 10 2 6 22:18 32
7. Черно море (Варна) 19 9 5 5 18:16 32
8. Левски 18 8 6 4 25:11 30
8. Локомотив София 1929 19 7 6 6 23:20 27
9. Арда 1924 (Кърджали) 18 7 5 6 18:20 26
10. Ботев (Пловдив) 19 6 2 11 26:25 20
11. Берое (Стара Загора) 18 5 4 9 16:30 19
12. Септември (София) 18 3 6 9 17:25 15
13. Ботев (Враца) 18 4 3 11 15:34 15
14. Пирин (Благоевград) 18 2 6 10 13:26 12
15. Хебър (Пазарджик) 19 3 3 13 11:37 12
16. Спартак (Варна) 18 1 5 12 14:38 8
/АВ/