Черно море и ЦСКА 1948 започнаха футболната пролет на 2023-а година с победи

„Мисля, че като цяло бяхме по-добрият отбор на терена и го показахме. С оглед на ситуациите, резултатът можеше да е по-различен, но важното е победата“, заяви старши треньорът на ЦСКА 1948 Тодор Янчев след успеха с 2:0 над Хебър при официалния си