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Програмата за мачовете от 20-ия и 21-ия кръг във Втора лига

Асен Даскалов
Програмата за мачовете от 20-ия и 21-ия кръг във Втора лига
Програмата за мачовете от 20-ия и 21-ия кръг във Втора лига
снимка: БТА
София,  
08.02.2023 18:58
 (БТА) 
Програма за мачовете от 20-ия и 21-ия кръг във Втора футболна лига:

ХХ кръг
24 февруари
Ботев Пловдив II - Беласица        14:00
Янтра - Спартак Плевен             14:30     Диема спорт
Монтана - Спортист Своге           17:00     Диема спорт

25 февруари
Марица Пловдив - Дунав Русе        14:00
Лудогорец II - Струмска слава      14:00
Крумовград - Миньор Пeрник         14:00
Созопол - Литекс                   14:00
Етър ВТ - Витоша Бистрица          16:00

26 февруари
Добруджа - ЦСКА 1948 II Сф         14:00

ХХI кръг
3 март
Марица Пловдив - Етър ВТ           12:30     Диема спорт
Беласица - Монтана                 15:00     Диема спорт

4 март
Дунав Русе - Созопол               15:30
Струмска слава - Добруджа          15:30
ЦСКА 1948 II Сф - Крумовград       15:30

5 март
Литекс - Янтра                     15:30
Миньор Перник -  Ботев Пловдив II  15:30
Спортист Своге - Витоша Бистрица   15:30

6 март
Спартак Плевен - Лудогорец II      15:30

/АВ/

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