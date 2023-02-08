Програмата за мачовете от 20-ия и 21-ия кръг във Втора лига

site.btaПрограмата за мачовете от 20-ия и 21-ия кръг във Втора лига
Програма за мачовете от 20-ия и 21-ия кръг във Втора футболна лига: ХХ кръг 24 февруари Ботев Пловдив II - Беласица 14:00 Янтра - Спартак Плевен 14:30 Диема спорт Монтана - Спортист Своге 17:00 Диема спорт 25 февруари Марица Пловдив - Дунав Русе 14:00 Лудогорец II - Струмска слава 14:00 Крумовград - Миньор Пeрник 14:00 Созопол - Литекс 14:00 Етър ВТ - Витоша Бистрица 16:00 26 февруари Добруджа - ЦСКА 1948 II Сф 14:00 ХХI кръг 3 март Марица Пловдив - Етър ВТ 12:30 Диема спорт Беласица - Монтана 15:00 Диема спорт 4 март Дунав Русе - Созопол 15:30 Струмска слава - Добруджа 15:30 ЦСКА 1948 II Сф - Крумовград 15:30 5 март Литекс - Янтра 15:30 Миньор Перник - Ботев Пловдив II 15:30 Спортист Своге - Витоша Бистрица 15:30 6 март Спартак Плевен - Лудогорец II 15:30
/АВ/
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