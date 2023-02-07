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Никола Попов ще ръководи мача между Левски и Черно море

Мирослав Димитров
Никола Попов ще ръководи мача между Левски и Черно море
Никола Попов ще ръководи мача между Левски и Черно море
София,  
07.02.2023 18:20
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 19-ти кръг в Първа лига по футбол: 

10 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
11 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - Хебър 1918
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
11 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
11 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
12 февруари 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
12 февруари 2023 г., неделя, 14:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
12 февруари 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
13 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Александър Костадинов Костадинов     

/МД/

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