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Шалке 04 и Кьолн завършиха наравно в мач от Бундеслигата

Боян Денчев
Шалке 04 и Кьолн завършиха наравно в мач от Бундеслигата
Шалке 04 и Кьолн завършиха наравно в мач от Бундеслигата
Гелзенкирхен,  
29.01.2023 18:43
 (БТА)

Шалке 04 завърши 0:0 у дома срещу Кьолн в мач от 18-ия кръг на германския шампионат. Тимът на Гелзенкирхен остава на последно място в подреждането с едва 10 точки, а Кьолн е 12-ти с 22 пункта.

Домакините от Шалке 04 показаха по-голямо желание за успех, но Моринц Йенц и Том Краус пропусна чудесни възможности. 

 

Срещи от 18-ия кръг на първенството на Германия по футбол:

Шалке 04 – Кьолн	0:0

по-късно днес:
Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд

от събота:
Фрайбург - Аугсбург                   3:1
Майнц 05 - Бохум                      5:2
Хофенхайм - Борусия Мьонхенгладбах    1:4
Херта Берлин - Унион Берлин           0:2
Вердер Бремен - Волфсбург             2:1  
Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт    1:1

от петък:
РБ Лайпциг - Щутгарт 2:1


временно класиране:
  1  Байерн Мюнхен          18  10  7   1  52:16   37 точки
  2  Унион Берлин           18  11  3   4  31:22   36
  3  Лайпциг                18  10  5   3  39:24   35
  4  Фрайбург               18  10  4   4  29:25   34
  5  Айнтрахт Франкфурт     18   9  5   4  37:26   32
  6  Борусия Дортмунд       17  10  1   6  31:25   31
  7  Волфсбург              18   8  5   5  36:22   29
  8  Борусия Мьонхенгладбах 18   7  4   7  34:29   25
  9  Байер Леверкузен       17   7  3   7  30:28   24
 10  Вердер Бремен          18   7  3   8  29:37   24
 11  Maйнц 05               18   6  5   7  26:29   23
 12  Kьолн                  18   5  7   6  29:31   22
 13  Хофенхайм              18   5  4   9  26:31   19
 14  Aугсбург               18   5  3  10  23:33   18
 15  Щутгарт                18   3  7   8  22:32   16
 16  Бохум                  18   5  1  12  19:44   16
 17  Херта                  18   3  5  10  20:32   14
 18  Шалке 04               18   2  4  12  14:41   10

/БД/

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