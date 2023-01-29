Шалке 04 и Кьолн завършиха наравно в мач от Бундеслигата

Шалке 04 завърши 0:0 у дома срещу Кьолн в мач от 18-ия кръг на германския шампионат. Тимът на Гелзенкирхен остава на последно място в подреждането с едва 10 точки, а Кьолн е 12-ти с 22 пункта.

Домакините от Шалке 04 показаха по-голямо желание за успех, но Моринц Йенц и Том Краус пропусна чудесни възможности.

Срещи от 18-ия кръг на първенството на Германия по футбол: Шалке 04 – Кьолн 0:0 по-късно днес: Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд от събота: Фрайбург - Аугсбург 3:1 Майнц 05 - Бохум 5:2 Хофенхайм - Борусия Мьонхенгладбах 1:4 Херта Берлин - Унион Берлин 0:2 Вердер Бремен - Волфсбург 2:1 Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт 1:1 от петък: РБ Лайпциг - Щутгарт 2:1 временно класиране: 1 Байерн Мюнхен 18 10 7 1 52:16 37 точки 2 Унион Берлин 18 11 3 4 31:22 36 3 Лайпциг 18 10 5 3 39:24 35 4 Фрайбург 18 10 4 4 29:25 34 5 Айнтрахт Франкфурт 18 9 5 4 37:26 32 6 Борусия Дортмунд 17 10 1 6 31:25 31 7 Волфсбург 18 8 5 5 36:22 29 8 Борусия Мьонхенгладбах 18 7 4 7 34:29 25 9 Байер Леверкузен 17 7 3 7 30:28 24 10 Вердер Бремен 18 7 3 8 29:37 24 11 Maйнц 05 18 6 5 7 26:29 23 12 Kьолн 18 5 7 6 29:31 22 13 Хофенхайм 18 5 4 9 26:31 19 14 Aугсбург 18 5 3 10 23:33 18 15 Щутгарт 18 3 7 8 22:32 16 16 Бохум 18 5 1 12 19:44 16 17 Херта 18 3 5 10 20:32 14 18 Шалке 04 18 2 4 12 14:41 10