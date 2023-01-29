Новак Джокович спечели десета титла от Откритото първенство на Австралия по тенис при мъжете

Бащата на Новак Джокович Сърджан няма да присъства на полуфиналния двубой на сина си на Откритото първенство на Австралия по тенис и вместо това ще "гледа от вкъщи", след като се появи видео, на което той позира в Мелбърн Парк с фенове, държащи руски знамена.