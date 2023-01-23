Баскетболните национали до 16-годишна възраст се събират на лагер в Търговище

Проекто-националният отбор за момчета до 16-годишна възраст ще се събере отново на лагер. Селекционерът Стойо Чолаков и щабът му ще проведат тренировки с група от 17 състезатели в Търговище. Лагерът е от 30 януари до 3 февруари.

В групата попаднаха: Михаил Калинов (Доростол Силистра), Александър Божков (Испания), Калоян Колев (ЦСКА), Петър Симеонов (Балкан), Мартин Александров (БУБА Баскетбол), Никола Нанков (Тунджа Ямбол), Антоан Виденов (Дунав Русе), Кристофър Узунов (Черно море Тича), Добромир Шерингов (Ънстопабъл), Кирил Костов (Благоевград), Антонио Гелов (Рилски спортист), Дарио Тодоров (Спартак Плевен), Ивайло Скрински (БУБА Баскетбол), Марк Шопов (Тунджа Ямбол), Стефан Касабов (Тунджа Ямбол), Стефан Михайлов (Черно море Тича).