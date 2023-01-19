Челси е близо до привличане на атакуващ халф от ПСВ Айндховен

Атакуващият халф Нони Мадуеке е близо до преминаване в Челси, съобщава журналистът Николо Скира в четвъртък. Лондонският клуб ще плати 35 милиона евро за футболиста на ПСВ Айндховен.

20-годишният англичанин вече е договорил условията по договора с клуба от английската Висша лига.

По-рано беше съобщено, че ПСВ иска да получи 45 милиона евро юношата на Тотнъм.

През сезон 2022-23 Нони Мадуеке вкара 1 гол в 7 мача с екипа на ПСВ. Договорът му с клуба от Нидерландия е до лятото на 2025 години.