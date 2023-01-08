Иван Иванов получи "уайлд кард" за турнир по тенис за мъже в Испания

Иван Иванов: "Положих много труд и се радвам, че успях да триумфирам с титлата"
Иван Иванов: „Положих много труд и се радвам, че успях да триумфирам с титлата“
Шампионът на "Ориндж Боул" до 14 години Иван Иванов получи "уайлд кард" за турнира по тенис за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.
Българинът ще играе в първия кръг на квалификациите срещу Тео Нилсон от Швеция.
Другият български представител Николай Неделчев е поставен под номер 2 в пресявките. Неделчев ще стартира срещу Маркос Пигуерас от Испания по-късно днес.
/ИК/
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