Иван Иванов получи "уайлд кард" за турнир по тенис за мъже в Испания

Шампионът на "Ориндж Боул" до 14 години Иван Иванов получи "уайлд кард" за турнира по тенис за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът ще играе в първия кръг на квалификациите срещу Тео Нилсон от Швеция.

Другият български представител Николай Неделчев е поставен под номер 2 в пресявките. Неделчев ще стартира срещу Маркос Пигуерас от Испания по-късно днес.