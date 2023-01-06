Едмънтън победи Ню Йорк Айлъндърс в НХЛ

site.btaЕдмънтън победи Ню Йорк Айлъндърс в НХЛ
Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Каролина - Нешвил - 3:5
Кълъмбъс - Вашингтон - 2:6
Монреал - НЙ Рейнджърс - 1:4
Ню Джърси - Сейнт Луис - 3:5
Филаделфия - Аризона - 6:2
Торонто - Сиатъл - 1:5
Едмънтън - НЙ Айлъндърс - 4:2
Ванкувър - Колорадо - 4:2
Лас Вегас - Питсбърг - 5:2
Лос Анджелис - Бостън - 2:5
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 64 точки, Торонто 53, Тампа Бей 49
Столична дивизия: Каролина 56, Ню Джърси 51, Ню Йорк Рейнджърс 50
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 52, Уинипег 49, Минесота 46
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 56, Лос Анджелис 50, Сиатъл 46.
/МД/
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