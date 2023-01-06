Едмънтън победи Ню Йорк Айлъндърс в НХЛ

Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Каролина - Нешвил - 3:5

Кълъмбъс - Вашингтон - 2:6

Монреал - НЙ Рейнджърс - 1:4

Ню Джърси - Сейнт Луис - 3:5

Филаделфия - Аризона - 6:2

Торонто - Сиатъл - 1:5

Едмънтън - НЙ Айлъндърс - 4:2

Ванкувър - Колорадо - 4:2

Лас Вегас - Питсбърг - 5:2

Лос Анджелис - Бостън - 2:5

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Бостън 64 точки, Торонто 53, Тампа Бей 49

Столична дивизия: Каролина 56, Ню Джърси 51, Ню Йорк Рейнджърс 50

Западна конференция

Централна дивизия: Далас 52, Уинипег 49, Минесота 46

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 56, Лос Анджелис 50, Сиатъл 46.