Лил не успя да победи Реймс в мач от френската Лига 1

Лил и Реймс завършиха наравно 1:1 в мач от 17-ия кръг на френското футболно първенство. Канадският национал Джонатан Дейвид даде аванс на домакините от Лил в 32-ата минута. В 79-ата минута Реймс успя да изравни резултата. Шведския полузащитник Йенс-Люс Каюсте прати топката в мрежата след асистенция на Де Смет.

Така Лил остава на 7-ата позиция с актив от 30 точки, докато Реймс е на 11-то място с 21 пункта.



Първенство на Франция по футбол, мачове от 17-ия кръг на Лига 1: Лил – Реймс 1:1 Страсбург – Троа 2:3 по-късно днес: Монпелие - Олимпик Марсилия Рен - Ница Анже - Лориен 1:2 Монако - Брест 1:0 Нант - Оксер 1:0 Тулуза - Аячо 2:0 Олимпик Лион - Клермон 0:1 Ланс - Пари Сен Жермен 3:1 класиране: 1. Пари Сен Жермен 17 14 2 1 46:13 44 точки 2. Ланс 17 12 4 1 29:11 40 3. Maрсилия 16 10 3 3 32:14 33 4. Moнако 17 10 3 4 33:23 33 5. Рен 16 9 4 3 32:17 31 6. Лориен 17 9 4 4 28:24 31 7. Лил 17 9 3 5 30:24 30 8. Лион 17 7 3 7 27:21 24 9. Клермон 17 6 4 7 20:25 22 10. Ница 16 5 6 5 15:17 21 11. Реймс 17 4 9 4 20:23 21 12. Tулуза 17 5 4 8 23:33 19 13. Tроа 17 4 6 7 29:33 18 14. Moнпелие 16 5 2 9 26:29 17 15. Нант 17 3 8 6 18:24 17 16. Aячо 17 4 3 10 15:26 15 17. Брест 17 3 4 10 18:33 13 18. Оксер 17 3 4 10 16:35 13 19. Страсбург 17 1 8 8 20:31 11 20. Aнже 17 2 2 13 16:37 8