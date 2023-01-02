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Лил не успя да победи Реймс в мач от френската Лига 1

Боян Денчев
Лил не успя да победи Реймс в мач от френската Лига 1
Лил не успя да победи Реймс в мач от френската Лига 1
Лил,  
02.01.2023 20:01
 (БТА)

Лил и Реймс завършиха наравно 1:1 в мач от 17-ия кръг на френското футболно първенство. Канадският национал Джонатан Дейвид даде аванс на домакините от Лил в 32-ата минута. В 79-ата минута Реймс успя да изравни резултата. Шведския полузащитник Йенс-Люс Каюсте прати топката в мрежата след асистенция на Де Смет.

Така Лил остава на 7-ата позиция с актив от 30 точки, докато Реймс е на 11-то място с 21 пункта.


Първенство на Франция по футбол, мачове от 17-ия кръг на Лига 1:

Лил – Реймс                1:1
Страсбург – Троа           2:3

по-късно днес:
Монпелие - Олимпик Марсилия
Рен - Ница

Анже - Лориен               1:2
Монако - Брест              1:0
Нант - Оксер                1:0
Тулуза - Аячо               2:0
Олимпик Лион - Клермон      0:1
Ланс - Пари Сен Жермен      3:1


класиране:
 1. Пари Сен Жермен 17  14  2   1  46:13   44 точки
 2. Ланс            17  12  4   1  29:11   40
 3. Maрсилия        16  10  3   3  32:14   33
 4. Moнако          17  10  3   4  33:23   33
 5. Рен             16   9  4   3  32:17   31
 6. Лориен          17   9  4   4  28:24   31
 7. Лил             17   9  3   5  30:24   30
 8. Лион            17   7  3   7  27:21   24
 9. Клермон         17   6  4   7  20:25   22
10. Ница            16   5  6   5  15:17   21
11. Реймс           17   4  9   4  20:23   21
12. Tулуза          17   5  4   8  23:33   19
13. Tроа            17   4  6   7  29:33   18
14. Moнпелие        16   5  2   9  26:29   17
15. Нант            17   3  8   6  18:24   17
16. Aячо            17   4  3  10  15:26   15
17. Брест           17   3  4  10  18:33   13
18. Оксер           17   3  4  10  16:35   13
19. Страсбург       17   1  8   8  20:31   11
20. Aнже            17   2  2  13  16:37    8

/БД/

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