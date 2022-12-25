Ръководството на БФС и президентът Борислав Михайлов честитят Рождество Христово на членовете на голямото българското футболно семейство

Ръководството на Българския футболен съюз и президентът Борислав Михайлов честитят Рождество Христово на членовете на голямото българското футболно семейство.

"В духа на един от най-светлите християнски празници отправяме пожелания за мир, здраве и хармония! Нека всички ние бъдем по-добри, по-смирени и обединени в името на любовта към футболната игра! Честита Коледа, приятели!", се казва в съобщението на сайта на БФС.