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Ръководството на БФС и президентът Борислав Михайлов честитят Рождество Христово на членовете на голямото българското футболно семейство

Ива Кръстева
Ръководството на БФС и президентът Борислав Михайлов честитят Рождество Христово на членовете на голямото българското футболно семейство
Ръководството на БФС и президентът Борислав Михайлов честитят Рождество Христово на членовете на голямото българското футболно семейство
снимка БТА
София,  
25.12.2022 10:38
 (БТА)

Ръководството на Българския футболен съюз и президентът Борислав Михайлов честитят Рождество Христово на членовете на голямото българското футболно семейство.

"В духа на един от най-светлите християнски празници отправяме пожелания за мир, здраве и хармония! Нека всички ние бъдем по-добри, по-смирени и обединени в името на любовта към футболната игра! Честита Коледа, приятели!", се казва в съобщението на сайта на БФС.

/ИК/

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