ПФК Левски организира празничен обяд за легенди на отбора

Ръководството на ПФК Левски организира обяд за легенди на клуба в навечерието на коледните и новогодишните празници, съобщиха от отбора.

Мажоритарният собственик Наско Сираков, изпълнителният директор Ивайло Ивков, председателят на Управителния съвет Даниел Боримиров и старши треньорът Станимир Стоилов посрещнаха знаменити "сини" футболисти като Стефан Аладжов, Кирил Ивков, Добромир Жечев, Георги Цветков, Стефан Павлов, Янко Кирилов, Владимир Николчев, Войн Войнов, Емил Велев, Емил Спасов, Петър Петров, Пламен Николов, Кирил Вангелов и Николай Тодоров.