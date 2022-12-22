Националите по волейбол на България до 17 години ще започнат подготовка в края декември

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 17 години (родени след 1 януари 2007 година) започва подготовка на 27 декември в София. Тимът, воден от Андреа Буратини, ще се готви за предстоящата през януари европейска квалификация, която ще се проведе в София. Турнирът е от 18 до 22 януари в зала "Левски София", където съставът ще води своя тренировъчен процес.

Младите български национали ще се изправят срещу Турция, Сърбия, Румъния, Гърция, Англия и Финландия. Само първенецът получава директна квота за Европейското първенство през 2023 година в Черна гора. Останалите балкански държави играят на допълнителни квалификации. Според показаните резултати в срещите с балканските отбори, един измежду Англия или Финландия също добива право за участие във втори кръг.

Разширен състав на национален отбор за мъже до 17 години:

разпределители

Иван Узунов-Виктория Волей

Антонио Дончев-Добруджа 07

Крисиян Илиев-Левски София

диагонали

Деян Маринов-ЦСКА

Ерик Георгиев-Левски София

Росен Виденов-Левски София

посрещачи

Петьо Иванов-Левски София

Кристеан Киров-Дея Спорт

Георги Салпаров-Левски София

Никола Константинов-Левски София

Константин Манолев-Люлин

Захари Згуров-ВАСК (София)

Виктор Младенов-Софийски университет

центрове

Николай Николаев-Левски София

Жасмин Величков-Берое 2016

Кристиян Иванов-Левски София

Петър Господарски-ЦСКА

Еван Георгиев-ЦСКА

либеро

Димитър Добрев-Левски София

Даниел Тихолов-ЦСКА