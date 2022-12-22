Националите по волейбол на България до 17 години ще започнат подготовка в края декември

site.btaНационалите по волейбол на България до 17 години ще започнат подготовка в края декември
Националният отбор на България по волейбол за мъже до 17 години (родени след 1 януари 2007 година) започва подготовка на 27 декември в София. Тимът, воден от Андреа Буратини, ще се готви за предстоящата през януари европейска квалификация, която ще се проведе в София. Турнирът е от 18 до 22 януари в зала "Левски София", където съставът ще води своя тренировъчен процес.
Младите български национали ще се изправят срещу Турция, Сърбия, Румъния, Гърция, Англия и Финландия. Само първенецът получава директна квота за Европейското първенство през 2023 година в Черна гора. Останалите балкански държави играят на допълнителни квалификации. Според показаните резултати в срещите с балканските отбори, един измежду Англия или Финландия също добива право за участие във втори кръг.
Разширен състав на национален отбор за мъже до 17 години:
разпределители
Иван Узунов-Виктория Волей
Антонио Дончев-Добруджа 07
Крисиян Илиев-Левски София
диагонали
Деян Маринов-ЦСКА
Ерик Георгиев-Левски София
Росен Виденов-Левски София
посрещачи
Петьо Иванов-Левски София
Кристеан Киров-Дея Спорт
Георги Салпаров-Левски София
Никола Константинов-Левски София
Константин Манолев-Люлин
Захари Згуров-ВАСК (София)
Виктор Младенов-Софийски университет
центрове
Николай Николаев-Левски София
Жасмин Величков-Берое 2016
Кристиян Иванов-Левски София
Петър Господарски-ЦСКА
Еван Георгиев-ЦСКА
либеро
Димитър Добрев-Левски София
Даниел Тихолов-ЦСКА
/МД/
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