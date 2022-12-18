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Аржентина спечели първата си купа от 1986 насам

Ивайло Георгиев
Аржентина спечели първата си купа от 1986 насам
Аржентина спечели първата си купа от 1986 насам
Снимка: АП
Лусаил,  
18.12.2022 20:12
 (БТА)

Всички финали на световните първенства по футбол:
    
1930 Moнтевидео            Уругвай - Аржентина     4:2
1934 Рим                          Италия  - Чехословакия  2:1 с.пр., 1:1
1938 Париж                     Италия - Унгария        4:2
1950 Рио де Жанейро     Уругвай - Бразилия      2:1
1954 Берн                        Германия - Унгария      3:2
1958 Стокхолм                Бразилия - Швеция       5:2
1962 Сантяго де Чили     Бразилия - Чехословакия 3:1
1966 Лондон                    Англия - Германия       4:2 с.пр., 2:2
1970 Meксико Сити         Бразилия - Италия       4:1
1974 Mюнхен                   Германия - Холандия     2:1
1978 Буенос Айрес          Aржентина - Холандия    3:1 с.пр., 1:1
1982 Maдрид                    Италия - Германия       3:1
1986 Meксико Сити         Aржентина - Германия    3:2
1990 Рим                          Германия - Аржентина    1:0
1994 Лос Анджелис         Бразилия - Италия       3:2 с дузпи, 0:0
1998 Сен Дени                 Франция - Бразилия      3:0
2002 Йокохама                 Бразилия   - Германия   2:0
2006 Берлин                     Италия - Франция        5:3 с дузпи, 1:1
2010 Йоханесбург            Испания - Холандия      1:0 с.пр., 0:0
2014 Рио де Жанейро       Германия - Аржентина   1:0 с.пр. , 0:0 
2018 Москва                     Франция - Хърватия       4:2
2022 Лусаил                      Аржентина - Франция    4:2 след дузпи, 3:3

/ХБ/

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18.12.2022 20:07

Лионел Меси вкара два гола и Аржентина спечели третата си световна титла с победа с дузпи срещу Франция

Световно първенство по футбол, финал между отборите на Аржентина и Франция: Аржентина - Франция - 4:2 след дузпи*2:0 на на полувремето, 2:2 в редовното време и 3:3 след продължения голмайстори: 1:0 Лионел Меси 23-дузпа, 2:0 Анхел Ди Мария 36, 2:1

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