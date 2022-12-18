Аржентина спечели първата си купа от 1986 насам

site.btaАржентина спечели първата си купа от 1986 насам
Всички финали на световните първенства по футбол:
1930 Moнтевидео Уругвай - Аржентина 4:2
1934 Рим Италия - Чехословакия 2:1 с.пр., 1:1
1938 Париж Италия - Унгария 4:2
1950 Рио де Жанейро Уругвай - Бразилия 2:1
1954 Берн Германия - Унгария 3:2
1958 Стокхолм Бразилия - Швеция 5:2
1962 Сантяго де Чили Бразилия - Чехословакия 3:1
1966 Лондон Англия - Германия 4:2 с.пр., 2:2
1970 Meксико Сити Бразилия - Италия 4:1
1974 Mюнхен Германия - Холандия 2:1
1978 Буенос Айрес Aржентина - Холандия 3:1 с.пр., 1:1
1982 Maдрид Италия - Германия 3:1
1986 Meксико Сити Aржентина - Германия 3:2
1990 Рим Германия - Аржентина 1:0
1994 Лос Анджелис Бразилия - Италия 3:2 с дузпи, 0:0
1998 Сен Дени Франция - Бразилия 3:0
2002 Йокохама Бразилия - Германия 2:0
2006 Берлин Италия - Франция 5:3 с дузпи, 1:1
2010 Йоханесбург Испания - Холандия 1:0 с.пр., 0:0
2014 Рио де Жанейро Германия - Аржентина 1:0 с.пр. , 0:0
2018 Москва Франция - Хърватия 4:2
2022 Лусаил Аржентина - Франция 4:2 след дузпи, 3:3
/ХБ/
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