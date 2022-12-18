Аржентина спечели първата си купа от 1986 насам

Световно първенство по футбол, финал между отборите на Аржентина и Франция: Аржентина - Франция - 4:2 след дузпи*2:0 на на полувремето, 2:2 в редовното време и 3:3 след продължения голмайстори: 1:0 Лионел Меси 23-дузпа, 2:0 Анхел Ди Мария 36, 2:1