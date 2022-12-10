Килиан Мбапе води с един гол пред Лионел Меси и Оливие Жиру за голмайсторския приз на световното първенство по футбол

Класиране при голмайсторите на Световното първенство по футбол в Катар след първите четири мача от осминафиналите:

5 гола:

Килиан Мбапе (Франция)

4 гола:

Лионел Меси (Аржентина)

Оливие Жиру (Франция)

3 гола:

Маркъс Рашфорд (Англия)

Букайо Сака (Англия)

Ричарлисон (Бразилия)

Енер Валенсия (Еквадор)

Алваро Мората (Испания)

Коди Гакпо (Нидерландия)

Гонсало Рамош (Португалия)

2 гола:

Хари Кейн (Англия)

Хулиан Алварес (Аржентина)

Неймар (Бразилия)

Мохамед Кудус (Гана)

Никлас Фюлкруг (Германия)

Кай Хаверц (Германия)

Мехди Тареми (Иран)

Феран Торес (Испания)

Винсент Абубакар (Камерун)

Юсеф Ен-Несири (Мароко)

Вут Вегхорст (Нидерландия)

Роберт Левандовски (Полша)

Рафаел Леао (Португалия)

Бруно Фернандеш (Португалия)

Ге-сон Чо (Република Корея)

Салем Ал-Даусари (Саудитска Арабия)

Александър Митрович (Сърбия)

Джорджиан де Араскаета (Уругвай)

Андрей Крамарич (Хърватия)

Бреел Емболо (Швейцария)

Рицу Доан (Япония)

1 гол:

Крейг Гудуин (Австралия)

Мичъл Дюк (Австралия)

Матю Леки (Австралия)

Алексис Мак Алистър (Аржентина)

Енцо Фернандес (Аржентина)

Наюел Молина (Аржентина)

Джъд Белингам (Англия)

Джак Грийлиш (Англия)

Джордан Хендерсън (Англия)

Рахийм Стърлинг (Англия)

Фил Фоудън (Англия)

Миши Батшуай (Белгия)

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Каземиро (Бразилия)

Лукас Пакета (Бразилия)

Андре Аю (Гана)

Осман Букари (Гана)

Мохамед Салису (Гана)

Серж Гнабри (Германия)

Илкай Гюндоган (Германия)

Андреас Кристенсен (Дания)

Мойсес Кайседо (Еквадор)

Рамин Резаеян (Иран)

Рузбех Чешми (Иран)

Марко Асенсио (Испания)

Гави (Испания)

Дани Олмо (Испания)

Карлос Солер (Испания)

Жан-Шарл Кастелето (Камерун)

Ерик Максим Чупо-Мотинг (Камерун)

Алфонсо Дейвис (Канада)

Мохамед Мунтари (Катар)

Хуан Пабло Варгас (Коста Рика)

Елцин Техеда (Коста Рика)

Кейшер Фулър (Коста Рика)

Хенри Мартин (Мексико)

Луис Чавес (Мексико)

Закария Абухлал (Мароко)

Хаким Зийеш (Мароко)

Ромейн Саис (Мароко)

Дейли Блинд (Нидерландия)

Мемфис Депай (Нидерландия)

Дензъл Дъмфрис (Нидерландия)

Френки де Йонг (Нидерландия)

Дейви Клаасен (Нидерландия)

Пьотр Желински (Полша)

Рафаел Герейро (Португалия)

Рикардо Орта (Португалия)

Пепе (Португалия)

Кристиано Роналдо (Португалия)

Жоао Феликс (Португалия)

Юн-гуон Ким (Република Корея)

Хее-чан Хван (Република Корея)

Сюн-хо Пайк (Република Корея)

Салех Ал-Шехри (Саудитска Арабия)

Кришчън Пулишич (САЩ)

Хаджи Райт (САЩ)

Тимъти Уеа (САЩ)

Булайе Диа (Сенегал)

Фамара Диедиу (Сенегал)

Бамба Диенг (Сенегал)

Калиду Кулибали (Сенегал)

Исмаила Сар (Сенегал)

Душан Влахович (Сърбия)

Сергей Милинкович-Савич (Сърбия)

Страхиня Павлович (Сърбия)

Уахби Хазри (Тунис)

Гарет Бейл (Уелс)

Адриен Рабио (Франция)

Орелиен Чуамени (Франция)

Марко Ливая (Хърватия)

Ловро Майер (Хърватия)

Иван Перишич (Хърватия)

Бруно Петкович (Хърватия)

Мануел Аканджи (Швейцария)

Ремо Фройлер (Швейцария)

Джердан Шачири (Швейцария)

Такума Асано (Япония)

Ао Танака (Япония)

Даизен Маеда (Япония)

автоголове:

Енцо Фернандес (Аржентина) срещу Австралия

Найеф Агер (Мароко) срещу Канада