Петима футболисти с по три попадения водят при голмайсторите на Световното първенство в Катар

Класиране при голмайсторите на световното първенство по футбол в Катар след края на груповата фаза:

3 гола:

Маркъс Рашфорд (Англия)

Енер Валенсия (Еквадор)

Алваро Мората (Испания)

Коди Гакпо (Нидерландия)

Килиан Мбапе (Франция)

2 гола:

Букайо Сака (Англия)

Лионел Меси (Аржентина)

Ричарлисон (Бразилия)

Мохамед Кудус (Гана)

Никлас Фюлкруг (Германия)

Кай Хаверц (Германия)

Мехди Тареми (Иран)

Феран Торес (Испания)

Винсент Абубакар (Камерун)

Бруно Фернандеш (Португалия)

Чо Ге-сон (Република Корея)

Салем Ал-Даусари (Саудитска Арабия)

Александър Митрович (Сърбия)

Джорджиан де Араскаета (Уругвай)

Оливие Жиру (Франция)

Андрей Крамарич (Хърватия)

Бреел Емболо (Швейцария)

Рицу Доан (Япония)

1 гол:

Крейг Гудуин (Австралия)

Мичъл Дюк (Австралия)

Матю Леки (Австралия)

Хулиан Алварес (Аржентина)

Алексис Мак Алистър (Аржентина)

Енцо Фернандес (Аржентина)

Джъд Белингам (Англия)

Джак Грийлиш (Англия)

Рахийм Стърлинг (Англия)

Миши Батшуай (Белгия)

Каземиро (Бразилия)

Андре Аю (Гана)

Осман Букари (Гана)

Мохамед Салису (Гана)

Серж Гнабри (Германия)

Илкай Гюндоган (Германия)

Андреас Кристенсен (Дания)

Мойсес Кайседо (Еквадор)

Рамин Резаеян (Иран)

Рузбех Чешми (Иран)

Марко Асенсио (Испания)

Гави (Испания)

Дани Олмо (Испания)

Карлос Солер (Испания)

Жан-Шарл Кастелето (Камерун)

Ерик Максим Чупо-Мотинг (Камерун)

Алфонсо Дейвис (Канада)

Мохамед Мунтари (Катар)

Елцин Техеда (Коста Рика)

Кейшер Фулър (Коста Рика)

Хенри Мартин (Мексико)

Луис Чавес (Мексико)

Закария Абухлал (Мароко)

Юсеф Ен-Несири (Мароко)

Хаким Зийеш (Мароко)

Ромейн Саис (Мароко)

Френки де Йонг (Нидерландия)

Дейви Клаасен (Нидерландия)

Пьотр Желински (Полша)

Роберт Левандовски (Полша)

Рафаел Леао (Португалия)

Кристиано Роналдо (Португалия)

Жоао Феликс (Португалия)

Юн-гуон Ким (Република Корея)

Хее-чан Хван (Република Корея)

Салех Ал-Шехри (Саудитска Арабия)

Кришчън Пулишич (САЩ)

Тимъти Уеа (САЩ)

Булайе Диа (Сенегал)

Фамара Диедиу (Сенегал)

Бамба Диенг (Сенегал)

Калиду Кулибали (Сенегал)

Исмаила Сар (Сенегал)

Сергей Милинкович-Савич (Сърбия)

Душан Влахович (Сърбия)

Страхиня Павлович (Сърбия)

Уахби Хазри (Тунис)

Гарет Бейл (Уелс)

Адриен Рабио (Франция)

Марко Ливая (Хърватия)

Ловро Майер (Хърватия)

Джердан Шакири (Швейцария)

Ремо Фройлер (Швейцария)

Такума Асано (Япония)

Ао Танака (Япония)

автоголове:

Мануел Нойер (Германия) срещу Коста Рика

Найеф Агер (Мароко) срещу Канада