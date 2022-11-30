Аржентина и Полша излязоха от група "С" на Мондиал 2022

Световно първенство по футбол, последни мачове от група "С":

Полша - Аржентина - 0:2 (0:0)

голамайстори: 0:1 Алексис Мак Алистър 46, 0:2 Хулиан Алварес 68

пропусната дузпа: Лионел Меси 39 (Аржентина)

Саудитска Арабия - Мексико - 1:2 (0:0)

голмайстори: 0:1 Анри Мартин 47, 0:2 Луис Чавес 52, 1:2 Салем Ал Давсари 90+5

1. Аржентина 3 2 0 1 5:2 6 точки 2. Полша 3 1 1 1 2:2 4 - - - 3. Мексико 3 1 1 1 2:3 4 4. Саудитска Арабия 3 1 0 2 3:5 3