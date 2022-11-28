Подробно търсене

Португалия с втора победа на Световното първенство, вече е участник на осминафиналите

Атанас Василев
Португалия с втора победа на Световното първенство, вече е участник на осминафиналите
Португалия с втора победа на Световното първенство, вече е участник на осминафиналите
Лусаил (Катар),  
28.11.2022 22:59
 (БТА) 
Срещи от група "Н" на Световното първенство по футбол в Катар, втори кръг:

Република Корея - Гана - 2:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Мохамед Салису 24, 0:2 Мохамед Кудус 34, 1:2 Гуе-сун Чхо 58, 2:2 Гуе-сун Чхо 61, 2:3 Мохамед Кудус 68

- - -

Португалия - Уругвай - 2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Бруно Фернандеш 54, 2:0 Бруно Фернандеш 90+3-дузпа

  временно класиране:

1. Португалия      2  2  0  0  5:2  6 точки
2. Гана            2  1  0  1  5:5  3  
3. Република Корея 2  0  1  1  2:3  1
4. Уругвай         2  0  1  0  0:2  1

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:02 на 28.11.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация