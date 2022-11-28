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Бразилия се наложи над Швейцария с късен гол

Христо Бонински
Бразилия се наложи над Швейцария с късен гол
Бразилия се наложи над Швейцария с късен гол
Снимка: АП
Доха,  
28.11.2022 19:54
 (БТА)

Срещи от втория кръг на Група “G” на Световното първенство по футбол: 

Бразилия - Швейцария - 1:0 (0:0) 
голмайстор: 1:0 Каземиро 83 

Камерун - Сърбия - 3:3 (1:2) 
голмайстори: 1:0 Жан-Шарл Кастелето 29, 1:1 Страхиня Павлович 45+1, 1:2 Сергей Милинкович-Савич 45+3, 1:3 Александър Митрович 53, 2:3 Винсънт Абубакар 63, 3:3 Максим Чупо-Мотинг 66  

Временно класиране: 
1. Бразилия  2 2 0 0 3:0  6 точки 
2. Швейцария 2 1 0 1 1:1  3 
3. Камерун 2 0 1 1 3:4 1 
4. Сърбия  2 0 1 1 3:5 1

/ХБ/

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