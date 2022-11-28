Бразилия се наложи над Швейцария с късен гол

Срещи от втория кръг на Група “G” на Световното първенство по футбол:

Бразилия - Швейцария - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Каземиро 83

Камерун - Сърбия - 3:3 (1:2) голмайстори: 1:0 Жан-Шарл Кастелето 29, 1:1 Страхиня Павлович 45+1, 1:2 Сергей Милинкович-Савич 45+3, 1:3 Александър Митрович 53, 2:3 Винсънт Абубакар 63, 3:3 Максим Чупо-Мотинг 66

Временно класиране: 1. Бразилия 2 2 0 0 3:0 6 точки 2. Швейцария 2 1 0 1 1:1 3 3. Камерун 2 0 1 1 3:4 1 4. Сърбия 2 0 1 1 3:5 1