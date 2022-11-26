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Лудогорец постигна ценен успех в София срещу Славия

Асен Даскалов
Лудогорец постигна ценен успех в София срещу Славия
Лудогорец постигна ценен успех в София срещу Славия
снимка: БТА
София,  
26.11.2022 17:04
 (БТА) 
Отложен мач от петия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Лудогорец    1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Матиас Тисера 10, 1:1 Галин Иванов 49, 1:2 Кирил Десподов 84
червен картон: Георги Петков (Славия) 87, на резервната скамейка

временно класиране:
 1. ЦСКА-София           18   14   2   2   34:9    44 точки
 2. Лудогорец (Разград)  17   13   3   1   46:12   42
 3. ФК ЦСКА 1948         18   10   6   2   28:13   36
 4. Локомотив (Пловдив)  18   10   3   5   22:15   33
 5. Славия               18   10   2   6   22:18   32
 6. Левски               17    8   5   4   25:11   29
 7. Черно море (Варна)   18    8   5   5   17:16   29
 8. Локомотив София 1929 18    7   5   6   23:20   26
 9. Арда 1924 (Кърджали) 18    7   5   6   18:20   26
10. Ботев (Пловдив)      18    6   1  11   26:25   19
11. Берое (Стара Загора) 18    5   4   9   16:30   19
12. Ботев (Враца)        18    4   3  11   15:34   15
13. Септември (София)    18    3   6   9   17:25   15
14. Пирин (Благоевград)  18    2   6  10   13:26   12
15. Хебър (Пазарджик)    18    3   3  12   11:35   12
16. Спартак (Варна)      18    1   5  12   14:38    8

/АВ/

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