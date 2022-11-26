Лудогорец постигна ценен успех в София срещу Славия

site.btaЛудогорец постигна ценен успех в София срещу Славия
Отложен мач от петия кръг в Първа футболна лига: Славия - Лудогорец 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Матиас Тисера 10, 1:1 Галин Иванов 49, 1:2 Кирил Десподов 84 червен картон: Георги Петков (Славия) 87, на резервната скамейка временно класиране: 1. ЦСКА-София 18 14 2 2 34:9 44 точки 2. Лудогорец (Разград) 17 13 3 1 46:12 42 3. ФК ЦСКА 1948 18 10 6 2 28:13 36 4. Локомотив (Пловдив) 18 10 3 5 22:15 33 5. Славия 18 10 2 6 22:18 32 6. Левски 17 8 5 4 25:11 29 7. Черно море (Варна) 18 8 5 5 17:16 29 8. Локомотив София 1929 18 7 5 6 23:20 26 9. Арда 1924 (Кърджали) 18 7 5 6 18:20 26 10. Ботев (Пловдив) 18 6 1 11 26:25 19 11. Берое (Стара Загора) 18 5 4 9 16:30 19 12. Ботев (Враца) 18 4 3 11 15:34 15 13. Септември (София) 18 3 6 9 17:25 15 14. Пирин (Благоевград) 18 2 6 10 13:26 12 15. Хебър (Пазарджик) 18 3 3 12 11:35 12 16. Спартак (Варна) 18 1 5 12 14:38 8
/АВ/
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