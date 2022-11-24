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Носителят на Купа "Стенли" Колорадо допусна домакинска загуба от Ванкувър в НХЛ

Димитър Вельов
Носителят на Купа "Стенли" Колорадо допусна домакинска загуба от Ванкувър в НХЛ
Носителят на Купа "Стенли" Колорадо допусна домакинска загуба от Ванкувър в НХЛ
снимка: АП
Ню Йорк,  
24.11.2022 08:06
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:
Бъфало - Сейнт Луис          - 6:2
Каролина - Аризона           - 0:4
Кълъмбъс - Монреал           - 1:3
Детройт - Нешвил             - 3:0
Флорида - Бостън             - 5:2
Минесота - Уинипег           - 6:1
Ню Джърси - Торонто          - 1:2
Питсбърг - Калгари           - 2:1 след дузпи
Ню Йорк Айлъндърс - Едмънтън - 3:0
Вашингтон - Филаделфия       - 3:2 след продължение
Далас - Чикаго               - 6:4
Анахайм - Ню Йорк Рейнджърс  - 3:2
Колорадо - Ванкувър          - 3:4
Сиатъл - Сан Хосе            - 8:5
Лас Вегас - Отава            - 4:1

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 34 точки, Торонто 27, Детройт 24
Столична дивизия: Ню Джърси 32, Ню Йорк Айлъндърс 26, Каролина 24 

Западна конференция
Централна дивизия: Далас 27, Колорадо 23,  Уинипег 23
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 33, Сиатъл 25, Лос Анджелис 24

/ДВ/

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