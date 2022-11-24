Носителят на Купа "Стенли" Колорадо допусна домакинска загуба от Ванкувър в НХЛ

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Бъфало - Сейнт Луис - 6:2 Каролина - Аризона - 0:4 Кълъмбъс - Монреал - 1:3 Детройт - Нешвил - 3:0 Флорида - Бостън - 5:2 Минесота - Уинипег - 6:1 Ню Джърси - Торонто - 1:2 Питсбърг - Калгари - 2:1 след дузпи Ню Йорк Айлъндърс - Едмънтън - 3:0 Вашингтон - Филаделфия - 3:2 след продължение Далас - Чикаго - 6:4 Анахайм - Ню Йорк Рейнджърс - 3:2 Колорадо - Ванкувър - 3:4 Сиатъл - Сан Хосе - 8:5 Лас Вегас - Отава - 4:1 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Бостън 34 точки, Торонто 27, Детройт 24 Столична дивизия: Ню Джърси 32, Ню Йорк Айлъндърс 26, Каролина 24 Западна конференция Централна дивизия: Далас 27, Колорадо 23, Уинипег 23 Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 33, Сиатъл 25, Лос Анджелис 24