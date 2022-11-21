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Нефтохимик 2010 победи Славия в три гейма в първенството по волейбол

Асен Даскалов
Нефтохимик 2010 победи Славия в три гейма в първенството по волейбол
Нефтохимик 2010 победи Славия в три гейма в първенството по волейбол
Бургас,  
21.11.2022 20:43
 (БТА)

Нефтохимик 2010 победи с 3:0 (25:14, 25:18, 25:17) у дома Славия в последен мач от седмия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже. 

Вицешампионите нямаха проблеми със столичани в дебюта на новия си треньор Атанас Петров и приключиха двубоя след малко повече от един час.

Матей Михайлович отбеляза 17 точки за победителите, а съотборникът му Аксел Трухчев добави още 15 точки. За Славия с 10 точки се отличи Апостол Боянов. 

Бургазлии са на шесто място в класирането, докато "белите" заемат 11-та позиция.

Мачове от седмия кръг в шампионата на България по волейбол при мъжете:

Нефтохимик 2010 - Славия               3:0 (25:14, 25:18, 25:17)

от неделя:
Черно море - Монтана                   1:3 (23:25, 27:25, 17:25, 23:25)

от събота:
Добруджа 07 - Хебър                    2:3 (28:26, 25:23, 22:25, 18:25, 10:15)
Марек Юнион-Ивкони - Дея спорт Бургас  0:3 (14:25, 20:25, 14:25)

от петък:
ЦСКА - Левски София           0:3 (22:25, 16:25, 14:25)
Пирин Разлог - Берое 2016     1:3 (21:25, 21:25, 26:24, 23:25)  

временно класиране:
 1. Левски София	            7	6	1	20:5	18 точки
 2. Монтана	                    7	6	1	19:9	16
 3. Берое 2016	                    7	5	2	17:10   15
 4. ЦСКА	                    6	5	1	15:6	14
 5. Хебър	                    6	5	1	15:6	14 	
 6. Нефтохимик 2010	            7	3	4	14:13	11
 7. Дея спорт Бургас                7	3	4	12:12	10
 8. Пирин	                    7	3	4	12:15	10 
 9. Черно море	                    7	3	4	11:16	 7	
10. Марек Юнион-Ивкони	            7	1	6	4:19	 3
11. Славия	                    7	1	6	4:20	 2
12. Добруджа 07	                    7	0	7	9:21	 3

/БД/

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