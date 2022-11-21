Нефтохимик 2010 победи Славия в три гейма в първенството по волейбол

Нефтохимик 2010 победи с 3:0 (25:14, 25:18, 25:17) у дома Славия в последен мач от седмия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже.

Вицешампионите нямаха проблеми със столичани в дебюта на новия си треньор Атанас Петров и приключиха двубоя след малко повече от един час.

Матей Михайлович отбеляза 17 точки за победителите, а съотборникът му Аксел Трухчев добави още 15 точки. За Славия с 10 точки се отличи Апостол Боянов.

Бургазлии са на шесто място в класирането, докато "белите" заемат 11-та позиция.

Мачове от седмия кръг в шампионата на България по волейбол при мъжете: Нефтохимик 2010 - Славия 3:0 (25:14, 25:18, 25:17) от неделя: Черно море - Монтана 1:3 (23:25, 27:25, 17:25, 23:25) от събота: Добруджа 07 - Хебър 2:3 (28:26, 25:23, 22:25, 18:25, 10:15) Марек Юнион-Ивкони - Дея спорт Бургас 0:3 (14:25, 20:25, 14:25) от петък: ЦСКА - Левски София 0:3 (22:25, 16:25, 14:25) Пирин Разлог - Берое 2016 1:3 (21:25, 21:25, 26:24, 23:25) временно класиране: 1. Левски София 7 6 1 20:5 18 точки 2. Монтана 7 6 1 19:9 16 3. Берое 2016 7 5 2 17:10 15 4. ЦСКА 6 5 1 15:6 14 5. Хебър 6 5 1 15:6 14 6. Нефтохимик 2010 7 3 4 14:13 11 7. Дея спорт Бургас 7 3 4 12:12 10 8. Пирин 7 3 4 12:15 10 9. Черно море 7 3 4 11:16 7 10. Марек Юнион-Ивкони 7 1 6 4:19 3 11. Славия 7 1 6 4:20 2 12. Добруджа 07 7 0 7 9:21 3