Ивайло Чочев продължава да е лидер при голмайсторите в Първа лига

site.btaИвайло Чочев продължава да е лидер при голмайсторите в Първа лига
Лидери в класирането при голмайсторите след 18-ия кръг на efbet Лига: 14 гола: Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) 10 гола: Антоан Бароан (Ботев Пловдив) 9 гола: Матиас Тисера (Лудогорец) Абубакар Тунгара (Берое) 8 гола: Бърнард Текпетей (Лудогорец) 7 гола: Браян Морено (ЦСКА-София) Димитър Митков (Локомотив София) Елвис Ману (Ботев Пловдив) 6 гола: Брайън Переа (Ботев Враца) Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив) Маурисио Гарсес (ЦСКА-София) Дюкенс Назон (ЦСКА-София) 5 гола: Каули Оливейра (Лудогорец) Филип Кръстев (Левски) 4 гола: Кемело Нгуена (Славия) Бабакар Дион (Локомотив Пловдив) Симеон Александров (ЦСКА-София, Септември) Георги Русев (ЦСКА 1948) Атанас Кабов (Септември, София) Марин Петков (Левски) Кирил Десподов (Лудогорец) Евгений Сердюк (ЦСКА 1948, Черно море)
/ИК/
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