Лудогорец и ЦСКА 1948 не излъчиха победител

Мачове от 18-ия кръг в Първа футболна лига: Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Ивайло Димитров 30, 1:1 Ивайло Михайлов 55, 1:2 Джовани 62 Локомотив (София) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Вини Трибуле 60, 0:2 Абубакар Тунгара 67, 1:2 Димо Бакалов 80 Лудогорец - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 76, 1:1 Радослав Кирилов 84 червен картон: Джонатан Перейра (ЦСКА 1948) 90+4 от събота: Арда Кърджали - Ботев Пловдив - 2:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 21, 1:1 Лъчезар Котев 68, 2:1 Ласана Н'Диайе 90+4 червен картон: Самюел Супрайен (Ботев Пловдив, 75 минута) Черно море (Варна) - ЦСКА-София - 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Жеферсон 64, 0:2 Марселино Кареасо 74 червен картон: Брадли Де Нойер (ЦСКА-София, 90+5 минута) Левски - Славия - 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 20, 1:1 Емил Виячки 78, 1:2 Ерол Дост 90 пропусната дузпа: Ивелин Попов (Левски) 54 от петък: Пирин Благоевград - Спартак Варна - 3:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Радослав Цонев 13, 2:0 Радослав Цонев 34, 2:1 Родни Антуи 38, 3:1 Мартин Смоленски 55 в понеделник: Ботев (Враца) - Септември (София) временно класиране: 1. ЦСКА-София 18 14 2 2 34:9 44 точки 2. Лудогорец (Разград) 16 12 3 1 44:11 39 3. ФК ЦСКА 1948 18 10 6 2 28:13 36 4. Локомотив (Пловдив) 18 10 3 5 22:15 33 5. Славия 17 10 2 5 21:16 32 6. Левски 17 8 5 4 25:11 29 7. Черно море (Варна) 18 8 5 5 17:16 29 8. Локомотив София 1929 18 7 5 6 23:20 26 9. Арда 1924 (Кърджали) 18 7 5 6 18:20 26 10. Ботев (Пловдив) 18 6 1 11 26:25 19 11. Берое (Стара Загора) 18 5 4 9 16:30 19 12. Септември (София) 17 3 5 9 17:25 14 13. Ботев (Враца) 17 4 2 11 15:34 14 14. Пирин (Благоевград) 18 2 6 10 13:26 12 15. Хебър (Пазарджик) 18 3 3 12 11:35 12 16. Спартак (Варна) 18 1 5 12 14:38 8