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Локомотив Пловдив победи Хебър в мач от Първа лига

Боян Денчев
Локомотив Пловдив победи Хебър в мач от Първа лига
Локомотив Пловдив победи Хебър в мач от Първа лига
София,  
13.11.2022 14:41
 (БТА) 
Мачове от 18-ия кръг в Първа футболна лига:

Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Димитров 30, 1:1 Ивайло Михайлов 55, 1:2 Джовани 62

по-късно днес:
Локомотив София - Берое Стара Загора   
Лудогорец - ЦСКА 1948     
 
понеделник:
Ботев Враца - Септември София

от събота:
Арда Кърджали - Ботев Пловдив        - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 21, 1:1 Лъчезар Котев 68, 2:1 Ласана Н'Диайе 90+4
червен картон: Самюел Супрайен (Ботев Пловдив, 75 минута)

Черно море (Варна) - ЦСКА-София  - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Жеферсон 64, 0:2 Марселино Кареасо 74
червен картон: Брадли Де Нойер (ЦСКА-София, 90+5 минута)

Левски - Славия - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 20, 1:1 Емил Виячки 78, 1:2 Ерол Дост 90
пропусната дузпа: Ивелин Попов (Левски) 54

от петък:
Пирин Благоевград - Спартак Варна   - 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Радослав Цонев 13, 2:0 Радослав Цонев 34, 2:1 Родни Антуи 38, 3:1 Мартин Смоленски 55
    


временно класиране:
 1. ЦСКА-София           18   14   2   2   34:9    44 точки
 2. Лудогорец (Разград)  15   12   2   1   43:10   38
 3. ФК ЦСКА 1948         17   10   5   2   27:12   35
 4. Локомотив (Пловдив)  18   10   3   5   22:15   33
 5. Славия               17   10   2   5   21:16   32
 6. Черно море (Варна)   18    8   5   5   17:16   29
 7. Левски               17    8   5   4   25:11   29
 8. Локомотив София 1929 17    7   5   5   22:18   26
 9. Арда 1924 (Кърджали) 18    7   5   6   18:20   26
10. Ботев (Пловдив)      18    6   1  11   26:25   19
11. Берое (Стара Загора) 17    4   4   9   14:29   16
12. Септември (София)    17    3   5   9   17:25   14
13. Ботев (Враца)        17    4   2  11   15:34   14
14. Пирин (Благоевград)  18    2   6  10   13:26   12
15. Хебър (Пазарджик)    18    3   3  12   11:35   12
16. Спартак (Варна)      18    1   5  12   14:38    8

/БД/

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