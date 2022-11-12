Арда Кърджали стигна до обрат срещу Ботев Пловдив в мач от Първа лига

site.btaАрда Кърджали стигна до обрат срещу Ботев Пловдив в мач от Първа лига
Мачове от 18-ия кръг в Първа футболна лига:
Арда Кърджали - Ботев Пловдив 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 21, 1:1 Лъчезар Котев 68, 2:1 Ласана Н’диайе 90+4
червен картон: Самюел Супрайен (Ботев Пловдив)
по-късно днес:
Черно море - ЦСКА-София
Левски - Славия
от петък:
Пирин Благоевград - Спартак Варна 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Радослав Цонев 13, 2:0 Радослав Цонев 34, 2:1 Родни Антуи 38, 3:1 Мартин Смоленски 55
неделя:
Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив
Локомотив София - Берое Стара Загора
Лудогорец - ЦСКА 1948
понеделник:
Ботев Враца - Септември София
временно класиране: 1. ЦСКА-София 17 13 2 2 32:9 41 точки 2. Лудогорец (Разград) 15 12 2 1 43:10 38 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17 10 5 2 27:12 35 4. Локомотив (Пловдив) 17 9 3 5 20:14 30 5. Славия (София) 16 9 2 5 19:15 29 6. Черно море (Варна) 17 8 5 4 17:14 29 7. Левски (София) 16 8 5 3 24:9 29 8. Локомотив София 1929 17 7 5 5 22:18 26 9. Арда 1924 (Кърджали) 18 7 5 6 18:20 26 10. Ботев (Пловдив) 18 6 1 11 26:25 19 11. Берое (Стара Загора) 17 4 4 9 14:29 16 12. Септември (София) 17 3 5 9 17:25 14 13. Ботев (Враца) 17 4 2 11 15:34 14 14. Пирин (Благоевград) 18 2 6 10 13:26 12 15. Хебър (Пазарджик) 17 3 3 11 10:33 12 16. Спартак (Варна) 18 1 5 12 14:38 8
/БД/
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