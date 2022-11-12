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Арда Кърджали стигна до обрат срещу Ботев Пловдив в мач от Първа лига

Боян Денчев
Арда Кърджали стигна до обрат срещу Ботев Пловдив в мач от Първа лига
Арда Кърджали стигна до обрат срещу Ботев Пловдив в мач от Първа лига
Кърджали,  
12.11.2022 14:31
 (БТА)

Мачове от 18-ия кръг в Първа футболна лига:

 

Арда Кърджали - Ботев Пловдив         2:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 21, 1:1 Лъчезар Котев 68, 2:1 Ласана Н’диайе 90+4

червен картон: Самюел Супрайен (Ботев Пловдив)

 

по-късно днес:

Черно море - ЦСКА-София

Левски - Славия

 

от петък:

Пирин Благоевград - Спартак Варна    3:1 (2:1)

голмайстори: 1:0 Радослав Цонев 13, 2:0 Радослав Цонев 34, 2:1 Родни Антуи 38, 3:1 Мартин Смоленски 55

 

неделя:

Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив

Локомотив София - Берое Стара Загора   

Лудогорец - ЦСКА 1948     

 

понеделник:

Ботев Враца - Септември София

 

временно класиране:

 1. ЦСКА-София           17   13   2   2   32:9    41 точки

 2. Лудогорец (Разград)  15   12   2   1   43:10   38

 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17   10   5   2   27:12   35

 4. Локомотив (Пловдив)  17    9   3   5   20:14   30

 5. Славия (София)       16    9   2   5   19:15   29

 6. Черно море (Варна)   17    8   5   4   17:14   29

 7. Левски (София)       16    8   5   3   24:9    29

 8. Локомотив София 1929 17    7   5   5   22:18   26

 9. Арда 1924 (Кърджали) 18    7   5   6   18:20   26

10. Ботев (Пловдив)      18    6   1  11   26:25   19

11. Берое (Стара Загора) 17    4   4   9   14:29   16

12. Септември (София)    17    3   5   9   17:25   14

13. Ботев (Враца)        17    4   2  11   15:34   14

14. Пирин (Благоевград)  18    2   6  10   13:26   12

15. Хебър (Пазарджик)    17    3   3  11   10:33   12

16. Спартак (Варна)      18    1   5  12   14:38    8

/БД/

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