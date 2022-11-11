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Пирин постигна втория си успех в елита през кампанията

Асен Даскалов
Пирин постигна втория си успех в елита през кампанията
Пирин постигна втория си успех в елита през кампанията
снимка: БТА
София,  
11.11.2022 19:25
 (БТА) 
Мачове от 18-ия кръг в Първа футболна лига:

Пирин Благоевград - Спартак Варна    3:1
голмайстори: 1:0 Радослав Цонев 13, 2:0 Радослав Цонев 34, 2:1 Родни Антуи 38, 3:1 Мартин Смоленски 55
    
събота:
Арда Кърджали - Ботев Пловдив
Черно море - ЦСКА-София
Левски - Славия 

неделя:
Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив
Локомотив София - Берое Стара Загора   
Лудогорец - ЦСКА 1948     
 
понеделник:
Ботев Враца - Септември София

временно класиране:
 1. ЦСКА-София           17   13   2   2   32:9    41 точки
 2. Лудогорец (Разград)  15   12   2   1   43:10   38
 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17   10   5   2   27:12   35
 4. Локомотив (Пловдив)  17    9   3   5   20:14   30
 5. Славия (София)       16    9   2   5   19:15   29
 6. Черно море (Варна)   17    8   5   4   17:14   29
 7. Левски (София)       16    8   5   3   24:9    29
 8. Локомотив София 1929 17    7   5   5   22:18   26
 9. Арда 1924 (Кърджали) 17    6   5   6   16:19   23
10. Ботев (Пловдив)      17    6   1  10   25:23   19
11. Берое (Стара Загора) 17    4   4   9   14:29   16
12. Септември (София)    17    3   5   9   17:25   14
13. Ботев (Враца)        17    4   2  11   15:34   14
14. Пирин (Благоевград)  18    2   6  10   13:26   12
15. Хебър (Пазарджик)    17    3   3  11   10:33   12
16. Спартак (Варна)      18    1   5  12   14:38    8

/ГК/

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