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Янтра се добра до успех срещу Миньор, ЦСКА 1948 II записа убедителна победа в Созопол

Асен Даскалов
Янтра се добра до успех срещу Миньор, ЦСКА 1948 II записа убедителна победа в Созопол
Янтра се добра до успех срещу Миньор, ЦСКА 1948 II записа убедителна победа в Созопол
снимка: БТА
София,  
11.11.2022 16:31
 (БТА) 
Мачове от 17-ия кръг във Втора футболна лига:

Янтра - Миньор Перник        1:0
Лудогорец II - Беласица      3:0
ФК Созопол - ЦСКА 1948 II    0:5

по-късно днес:
Литекс Ловеч - Етър ВТ

събота:
ПФК Марица Пловдив - Струмска слава
Добруджа - Спортист Своге

неделя:
Крумовград - Витоша
Ботев Пловдив II - Монтана 
Дунав Русе - Спартак Плевен

временно класиране:
1. ЦСКА 1948 II                    17 10 5 2  31:9   35 точки
2. ФК Етър ВТ                      16  8 5 3  19:9   29
3. ОФК Беласица                    17  8 4 5  17:13  28
4. Спортист 2009                   16  8 4 4  26:20  28
5. ОФК Спартак Пл                  16  8 4 4  25:16  28
6. ФК Крумовград                   16  8 3 5  19:17  27
7. ПФК Монтана 1921                16  7 4 5  21:15  25
8. ПФК Лудогорец 1945 II           17  7 2 8  15:21  23
9. ПФК Марица 1921                 16  6 4 6  15:19  22
10. ФК Литекс Ловеч                16  6 4 6  18:14  22 
11. Миньор                         17  5 5 7  19:17  20
12. ОФК Янтра 2019                 17  4 7 6  11:15  19
13. Дунав Русе                     16  5 4 7  23:22  19
14. ФК Струмска слава 1927         16  4 7 5  14:21  19
15. ФК Витоша                      16  4 5 7  17:22  17 
16. Ботев Пд II                    16  4 3 9  10:22  15
17. ФК Созопол                     17  3 4 10 13:34  13
18. ПФК Добруджа 1919              16  3 4 9  17:24  13

/ГК/

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