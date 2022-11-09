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Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби, Никола Попов ще изведе Лудогорец и ЦСКА 1948

Георги Крумов
Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби, Никола Попов ще изведе Лудогорец и ЦСКА 1948
Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби, Никола Попов ще изведе Лудогорец и ЦСКА 1948
Георги Кабаков ще свири мача между Левски и Славия / снимка: БТА
София,  
09.11.2022 13:44
 (БТА)

Международният съдия Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби между Левски и Славия, определи Съдийската комисия към Българския футболен съюз.

Двубоят на "Виваком Арена Георги Аспарухов" е на 12 ноември, събота, от 17:30 часа. Два часа и половина по-рано във Варна е друг крайно любопитен мач от кръга - този между Черно море и лидера в класирането ЦСКА-София. Той е поверен на Георги Гинчев.

Двубоят между шампиона Лудогорец и третия в подреждането ЦСКА 1948, който ще се играе в неделя в Разград от 17:30 часа, ще бъде свирен от Никола Попов.

Съдийски назначения за мачовете от 18-ия кръг в efbet Лига.

11 ноември 2022 година, петък, 17:30 часа:
Футболен клуб Пирин - Спартак 1918 Варна
ГС: Ивайло Красимиров Ненков    
АС1: Николай Неделчев Чакъров    АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов    
ВАР: Радослав Петров Гидженов    АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Александър Костадинов Костадинов     
 
12 ноември 2022 година, събота, 12:30 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Станислав Георгиев Тодоров    
АС1: Мартин Иванов Димитров    АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев    
ВАР: Красен Иванов Георгиев    АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Стоян Христов Денев     
 
12 ноември 2022 година, събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Милков Гинчев    
АС1: Иво Николаев Колев    АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Михаел Петков Павлов    
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Мартин Живков Богдев     
 
12 ноември 2022 година, събота, 17:30 часа:
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков    
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Петър Георгиев Кузев    
ВАР: Георги Димитров Давидов    АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Ичко Лозев Лозев     
 
13 ноември 2022 година, неделя, 12:45 часа:
Хебър Пазарджик 1918 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Димитър Димитров Димитров    
АС1: Мартин Руменов Ангелов    АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ти: Васил Петров Минев    
ВАР: Драгомир Димитров Драганов    АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Стефан Апостолов Апостолов     
 
13 ноември 2022 година, неделя, 15:15 часа:
ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов    
АС1: Станимир Илков Илков    АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев    
ВАР: Кристиян Николов Колев    АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Николай Тодоров Петров     
 
13 ноември 2022 година, неделя, 17:30 часа:
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Никола Антонов Попов    
АС1: Дениз Пиринов Соколов    АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков    
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев    АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Радан Василев Мирянов     
 
14 ноември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:
ПФК Ботев Враца - ПФК Септември София
ГС: Волен Валентинов Чинков    
АС1: Костадин Димитров Тановчев    АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов    
ВАР: Георги Юлиянов Иванов    АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Атанас Петров Бозев     

/ГК/

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