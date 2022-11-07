Подробно търсене

Витоша и Добруджа завършиха наравно в мач от 16-ия кръг на Втора лига

Мирослав Димитров
Витоша и Добруджа завършиха наравно в мач от 16-ия кръг на Втора лига
Витоша и Добруджа завършиха наравно в мач от 16-ия кръг на Втора лига
София,  
07.11.2022 16:26
 (БТА) 
Срещи от 16-ия кръг Втора лига:

Витоша - Добруджа - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Стефан Митев 7, 1:1 Цветомир Вачев 68
 
Монтана - Крумовград 17.30 ч

от неделя:
Етър ВТ - Ботев Пловдив II - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Мариян Иванов 45, 2:0 Георги Александров 47, 3:0 Живко Петков 64
червен картон:  Димитър Балинов 37 (Ботев)

ЦСКА 1948 II - Марица - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Валентин Йосков 23-дузпа, 2:0 Валентин Йосков 28, 3:0 Александър Александров 70

Спортист Своге - Лудогорец II - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Кирил Янакиев 44, 2:0 Светослав Диков 75, 3:0 Светослав Диков 77

Беласица - Янтра - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Запро Динев 87

Миньор - ФК Созопол - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Тютюков 3, 2:0 Георги Ангелов 77

Струмска слава - Дунав Русе - 0:0

от петък:
Спартак Плевен - Литекс Ловеч   1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Преслав Антонов 71

1. ЦСКА 1948 II                    16  9 5 2  26:9   32 точки
2. ФК Етър ВТ                      16  8 5 3  19:9   29
3. ОФК Беласица                    16  8 4 4  17:10  28
4. Спортист 2009                   16  8 4 4  26:20  28
5. ОФК Спартак Пл                  16  8 4 4  25:16  28
6. ФК Крумовград                   15  8 3 4  18:13  27
7. ПФК Марица 1921                 15  6 4 5  15:16  22
8. ПФК Монтана 1921                15  6 4 5  17:14  22
9. ФК Литекс Ловеч                 16  6 4 6  18:14  22
10. ПФК Лудогорец 1945 II          16  6 2 8  12:21  20
11. Миньор                         16  5 5 6  18:16  20
12. Дунав Русе                     16  5 4 7  23:22  19
13. ФК Струмска слава 1927         16  4 7 5  14:21  19
14. ФК Витоша                      16  4 5 7  17:22  17
15. ОФК Янтра 2019                 16  3 7 6  10:15  16
16. Ботев Пд II                    15  4 3 8  10:19  15
17. ФК Созопол                     16  3 4 9  13:28  13
18. ПФК Добруджа 1919              16  3 4 9  17:24  13

/МД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:37 на 07.11.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация