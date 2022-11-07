Витоша и Добруджа завършиха наравно в мач от 16-ия кръг на Втора лига

site.btaВитоша и Добруджа завършиха наравно в мач от 16-ия кръг на Втора лига
Срещи от 16-ия кръг Втора лига: Витоша - Добруджа - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Стефан Митев 7, 1:1 Цветомир Вачев 68 Монтана - Крумовград 17.30 ч от неделя: Етър ВТ - Ботев Пловдив II - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Мариян Иванов 45, 2:0 Георги Александров 47, 3:0 Живко Петков 64 червен картон: Димитър Балинов 37 (Ботев) ЦСКА 1948 II - Марица - 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Валентин Йосков 23-дузпа, 2:0 Валентин Йосков 28, 3:0 Александър Александров 70 Спортист Своге - Лудогорец II - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Кирил Янакиев 44, 2:0 Светослав Диков 75, 3:0 Светослав Диков 77 Беласица - Янтра - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Запро Динев 87 Миньор - ФК Созопол - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Борис Тютюков 3, 2:0 Георги Ангелов 77 Струмска слава - Дунав Русе - 0:0 от петък: Спартак Плевен - Литекс Ловеч 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Преслав Антонов 71 1. ЦСКА 1948 II 16 9 5 2 26:9 32 точки 2. ФК Етър ВТ 16 8 5 3 19:9 29 3. ОФК Беласица 16 8 4 4 17:10 28 4. Спортист 2009 16 8 4 4 26:20 28 5. ОФК Спартак Пл 16 8 4 4 25:16 28 6. ФК Крумовград 15 8 3 4 18:13 27 7. ПФК Марица 1921 15 6 4 5 15:16 22 8. ПФК Монтана 1921 15 6 4 5 17:14 22 9. ФК Литекс Ловеч 16 6 4 6 18:14 22 10. ПФК Лудогорец 1945 II 16 6 2 8 12:21 20 11. Миньор 16 5 5 6 18:16 20 12. Дунав Русе 16 5 4 7 23:22 19 13. ФК Струмска слава 1927 16 4 7 5 14:21 19 14. ФК Витоша 16 4 5 7 17:22 17 15. ОФК Янтра 2019 16 3 7 6 10:15 16 16. Ботев Пд II 15 4 3 8 10:19 15 17. ФК Созопол 16 3 4 9 13:28 13 18. ПФК Добруджа 1919 16 3 4 9 17:24 13
/МД/
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