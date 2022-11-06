Спартак и Левски завършиха наравно във Варна

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига, резултати и класиране:

Спартак (Варна) - Левски - 2:2

Славия - Черно море (Варна) - 1:0

по-късно днес:

ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)

в понеделник:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)

от събота:

Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0

ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0

от петък:

Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1

временно класиране:

1. ЦСКА-София 16 13 1 2 32:9 40 точки 2. Лудогорец (Разград) 14 11 2 1 40:8 35 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17 10 5 2 27:12 35 4. Локомотив (Пловдив) 16 9 3 4 18:11 30 5. Славия (София) 16 9 2 5 19:15 29 6. Черно море (Варна) 17 8 5 4 17:14 29 7. Левски (София) 16 8 5 3 24:9 29 8. Локомотив София 1929 16 7 4 5 22:18 25 9. Арда 1924 (Кърджали) 17 6 5 6 16:19 23 10. Ботев (Пловдив) 17 6 1 10 25:23 19 11. Берое (Стара Загора) 17 4 4 9 14:29 16 12. Септември (София) 17 3 5 9 17:25 14 13. Ботев (Враца) 17 4 2 11 15:34 14 14. Хебър (Пазарджик) 17 3 3 11 10:33 12 15. Пирин (Благоевград) 17 1 6 10 10:25 9 16. Спартак (Варна) 17 1 5 11 13:35 8