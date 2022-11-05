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Илия Груев игра като титуляр при победа на Вердер Бремен в Бундеслигата

Ивайло Георгиев
Илия Груев игра като титуляр при победа на Вердер Бремен в Бундеслигата
Илия Груев игра като титуляр при победа на Вердер Бремен в Бундеслигата
Снимка: АП
Берлин,  
05.11.2022 21:34
 (БТА)

Илия Груев-младши игра като титуляр при победата на Вердер Бремен с 2:1 срещу Шалке в мач от 13-ия кръг на германското първенство по футбол, след който отборът на българина се изкачва временно на седмото място.

Бремен е с 21 точки и една по-малко от РБ Лайпциг.

Илия Груев-младши бе в титулярния състав и напусна терена със смяна в 67-та минута, когато неговият отбор водеше с попадение на Никлас Фюлкруг след половин час игра. Марвин Дукш вкара още един гол в 76-ата минута, а Шалке намали в края чрез Доминик Дрекслер.

Гостите от Гелзенкирхен не стигнаха до повече попадения и допуснаха девето поражение в 13 мача. Те са последни с шест точки и пет по-малко от първия над чертата на изпадащите Щутгарт.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 13-ия кръг:

Вердер Бремен - Шалке 04 - 2:1
Борусия Дортмунд - Бохум - 3:0
Майнц 05 - Волфсбург - 0:3
Хофенхайм - РБ Лайпциг - 1:3
Аусгбург - Айнтрахт Франкфурт - 1:2
Херта Берлин - Байерн Мюнхен - 2:3

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Щутгарт - 3:1

в неделя:
Байер Леверкузен - Унион Берлин
Фрайбург - Кьолн

 1. Байерн Мюнхен          13 8 4  1 41:12   28 точки
 2. Унион Берлин           12 8 2  2 21:9    26 
 3. Борусия Дортмунд       13 8 1  4 23:15   25 
 4. Фрайбург               12 7 3  2 18:13   24 
 5. Айнтрахт Франкфурт     13 7 2  4 27:21   23 
 6. РБ Лайпциг             13 6 4  3 25:19   22 
 7. Вердер Бремен          13 6 3  4 23:19   21 
 8. Борусия Мьонхенгладбах 13 5 4  4 23:20   19 
 9. Хофенхайм              13 5 3  5 19:16   18 
10. Майнц                  13 5 3  5 18:22   18 
11. Волфсбург              13 4 5  4 20:19   17 
12. Кьолн                  12 4 5  3 20:23   17 
13. Аугсбург               13 4 2  7 16:23   14 
14. Херта Берлин           13 2 5  6 16:20   11 
15. Щутгарт                13 2 5  6 16:24   11 
16. Байер Леверкузен       12 2 3  7 16:25    9 
17. Бохум                  13 2 1 10 11:35    7 
18. Шалке                  13 1 3  9 12:30    6

/ХБ/

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