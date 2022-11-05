Илия Груев игра като титуляр при победа на Вердер Бремен в Бундеслигата

Илия Груев-младши игра като титуляр при победата на Вердер Бремен с 2:1 срещу Шалке в мач от 13-ия кръг на германското първенство по футбол, след който отборът на българина се изкачва временно на седмото място.

Бремен е с 21 точки и една по-малко от РБ Лайпциг.

Илия Груев-младши бе в титулярния състав и напусна терена със смяна в 67-та минута, когато неговият отбор водеше с попадение на Никлас Фюлкруг след половин час игра. Марвин Дукш вкара още един гол в 76-ата минута, а Шалке намали в края чрез Доминик Дрекслер.

Гостите от Гелзенкирхен не стигнаха до повече попадения и допуснаха девето поражение в 13 мача. Те са последни с шест точки и пет по-малко от първия над чертата на изпадащите Щутгарт.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 13-ия кръг:

Вердер Бремен - Шалке 04 - 2:1

Борусия Дортмунд - Бохум - 3:0

Майнц 05 - Волфсбург - 0:3

Хофенхайм - РБ Лайпциг - 1:3

Аусгбург - Айнтрахт Франкфурт - 1:2

Херта Берлин - Байерн Мюнхен - 2:3

от петък:

Борусия Мьонхенгладбах - Щутгарт - 3:1

в неделя:

Байер Леверкузен - Унион Берлин

Фрайбург - Кьолн

1. Байерн Мюнхен 13 8 4 1 41:12 28 точки 2. Унион Берлин 12 8 2 2 21:9 26 3. Борусия Дортмунд 13 8 1 4 23:15 25 4. Фрайбург 12 7 3 2 18:13 24 5. Айнтрахт Франкфурт 13 7 2 4 27:21 23 6. РБ Лайпциг 13 6 4 3 25:19 22 7. Вердер Бремен 13 6 3 4 23:19 21 8. Борусия Мьонхенгладбах 13 5 4 4 23:20 19 9. Хофенхайм 13 5 3 5 19:16 18 10. Майнц 13 5 3 5 18:22 18 11. Волфсбург 13 4 5 4 20:19 17 12. Кьолн 12 4 5 3 20:23 17 13. Аугсбург 13 4 2 7 16:23 14 14. Херта Берлин 13 2 5 6 16:20 11 15. Щутгарт 13 2 5 6 16:24 11 16. Байер Леверкузен 12 2 3 7 16:25 9 17. Бохум 13 2 1 10 11:35 7 18. Шалке 13 1 3 9 12:30 6