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Берое спечели като домакин срещу Арда

Ивайло Георгиев
Берое спечели като домакин срещу Арда
Берое спечели като домакин срещу Арда
Стара Загора,  
05.11.2022 19:24
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0

в неделя:
Славия - Черно море (Варна)
Спартак (Варна) - Левски
ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)

в понеделник:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)

от петък:
Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1

временно класиране:

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0

в неделя:
Славия - Черно море (Варна)
Спартак (Варна) - Левски
ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)

в понеделник:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)

от петък:
Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1

временно класиране:
 1. ЦСКА-София           16   13   1   2   32:9    40 точки
 2. Лудогорец (Разград)  14   11   2   1   40:8    35
 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17   10   5   2   27:12   35
 4. Локомотив (Пловдив)  16    9   3   4   18:11   30
 5. Черно море (Варна)   16    8   5   3   17:13   29
 6. Левски (София)       15    8   4   3   22:7    28
 7. Славия (София)       15    8   2   5   18:15   26
 8. Локомотив София 1929 16    7   4   5   22:18   25
 9. Арда 1924 (Кърджали) 17    6   5   6   16:19   23
10. Ботев (Пловдив)      17    6   1  10   25:23   19
11. Берое (Стара Загора) 17    4   4   9   14:29   16
12. Септември (София)    17    3   5   9   17:25   14
13. Ботев (Враца)        17    4   2  11   15:34   14
14. Хебър (Пазарджик)    17    3   3  11   10:33   12
15. Пирин (Благоевград)  17    1   6   10   10:25    9
16. Спартак (Варна)      16    1   4  11    11:33   7

 

 

/ХБ/

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