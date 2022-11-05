Берое спечели като домакин срещу Арда

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0

ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0

в неделя:

Славия - Черно море (Варна)

Спартак (Варна) - Левски

ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)

в понеделник:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)

от петък:

Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1

временно класиране:

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига: Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0 ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1 Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0 в неделя: Славия - Черно море (Варна) Спартак (Варна) - Левски ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София) в понеделник: Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) от петък: Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1 временно класиране: 1. ЦСКА-София 16 13 1 2 32:9 40 точки 2. Лудогорец (Разград) 14 11 2 1 40:8 35 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17 10 5 2 27:12 35 4. Локомотив (Пловдив) 16 9 3 4 18:11 30 5. Черно море (Варна) 16 8 5 3 17:13 29 6. Левски (София) 15 8 4 3 22:7 28 7. Славия (София) 15 8 2 5 18:15 26 8. Локомотив София 1929 16 7 4 5 22:18 25 9. Арда 1924 (Кърджали) 17 6 5 6 16:19 23 10. Ботев (Пловдив) 17 6 1 10 25:23 19 11. Берое (Стара Загора) 17 4 4 9 14:29 16 12. Септември (София) 17 3 5 9 17:25 14 13. Ботев (Враца) 17 4 2 11 15:34 14 14. Хебър (Пазарджик) 17 3 3 11 10:33 12 15. Пирин (Благоевград) 17 1 6 10 10:25 9 16. Спартак (Варна) 16 1 4 11 11:33 7