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Спортист и Беласица останаха равни на второто място с победи в 16-ия кръг на Втора лига

Ивайло Георгиев
Спортист и Беласица останаха равни на второто място с победи в 16-ия кръг на Втора лига
Спортист и Беласица останаха равни на второто място с победи в 16-ия кръг на Втора лига
Снимка: ПФК Спортист Своге, Фейсбук
София,  
05.11.2022 16:36
 (БТА)

Срещи от 16-ия кръг Втора лига:

Спортист Своге - Лудогорец II - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Кирил Янакиев 44, 2:0 Светослав Диков 75, 3:0 Светослав Диков 77

Беласица - Янтра - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Запро Динев 87

Миньор - ФК Созопол - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Тютюков 3, 2:0 Георги Ангелов 77

Струмска слава - Дунав Русе - 0:0

от петък:
Спартак Плевен - Литекс Ловеч   1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Преслав Антонов 71

в неделя от 14.30 часа: 
Етър ВТ - Ботев Пловдив II
ЦСКА 1948 II - Марица

в понеделник:
Витоша - Добруджа  14.30 ч 
Монтана - Крумовград 17.30 ч

1. ЦСКА 1948 II                    15  8 5 2  23:9   29 точки
2. ОФК Беласица                    16  8 4 4  17:10  28
3. Спортист 2009                   16  8 4 4  26:20  28
4. ОФК Спартак Пл                  16  8 4 4  25:16  28
5. ФК Крумовград                   15  8 3 4  18:13  27
6. ФК Етър ВТ                      15  7 5 3  16:9   26
7. ПФК Марица 1921                 15  6 4 5  15:16  22
8. ПФК Монтана 1921                15  6 4 5  17:14  22
9. ФК Литекс Ловеч                 16  6 4 6  18:14  22
10. ПФК Лудогорец 1945 II          16  6 2 8  12:21  20
11. Миньор    РЗПЗП                16  5 5 6  18:16  20
12. Дунав Русе    ЗЗЗРР            16  5 4 7  23:22  19
13. ФК Струмска слава 1927         16  4 7 5  14:21  19
14. ФК Витоша                      15  4 4 7  16:21  16
15. ОФК Янтра 2019                 16  3 7 6  10:15  16
16. Ботев Пд II                    15  4 3 8  10:19  15
17. ФК Созопол                     16  3 4 9  13:28  13
18. ПФК Добруджа 1919              15  3 3 9  16:23  12

 

/ХБ/

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