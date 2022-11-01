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Жеферсон Телес: "Знаехме, че ни очаква много труден мач"

Димитър Петков
Жеферсон Телес: "Знаехме, че ни очаква много труден мач"
Жеферсон Телес: "Знаехме, че ни очаква много труден мач"
Снимка: БТА
Пловдив,  
01.11.2022 20:21
 (БТА)

Полузащитникът на ЦСКА-София Жеферсон Телес изрази задоволството си от победата на "червените" с 1:0 като гост на Локомотив (Пловдив) в отложен мач от 7-ия кръг на Първа лига. Бразилецът призна, че е очаквал тежък двубой.

„Знаехме, че ще бъде много труден мач. Никога не ни е било лесно да играем срещу Локомотив в Пловдив. Ние обаче се подготвихме добре и се радваме, че стигнахме до успеха“, заяви Жеферсон.

„Не очаквахме, че ще създадем само 2 положения за целия двубой. Най-важното обаче е, че успяхме да отбележим гол и си тръгваме с трите точки. Когато създаваш малко положения, но успяваш да спечелиш, значи си показал ефективност и добра игра в отбрана“, допълни бразилецът.

„Знаехме, че мачът ще е доста изтощаващ физически, защото Локомотив играе силов футбол. Представихме се отлично в защита и благодарение на това стигнахме до крайния успех“, завърши Жеферсон Телес.

/МД/

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