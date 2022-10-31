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Ботев Враца победи Берое в мач от Първа лига

Боян Денчев
Ботев Враца победи Берое в мач от Първа лига
Ботев Враца победи Берое в мач от Първа лига
Враца,  
31.10.2022 19:27
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на efbet Лига:

Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)         - 2:0     

от неделя:
Славия (София) - Спартак (Варна)             - 2:2
Хебър (Пазарджик) - Ботев (Пловдив)          - 1:2
Лудогорец 1945 (Разград) - Септември (София) - 3:1

от петък:
Пирин (Благоевград) - Локомотив (Пловдив)    - 0:0
Арда (Кърджали) - ЦСКА-София                 - 1:3

от събота:
Черно море (Варна) - Локомотив София 1929    - 2:1
Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)        - 0:0

                             Класиране:                    
 1. ЦСКА-София                         15   12   1   2   31:9    37 точки   
 2. Лудогорец (Разград)                14   11   2   1   40:8    35    
 3. ФК ЦСКА 1948 (София)               16    9   5   2   25:11   32    
 4. Локомотив (Пловдив)                15    9   3   3   18:10   30    
 5. Черно море (Варна)                 15    8   4   3   17:13   28
 6. Левски (София)                     14    8   3   3   22:7    27    
 7. Славия (София)                     15    8   2   5   18:15   26
 8. Локомотив София 1929               16    7   4   5   22:18   25
 9. Арда 1924 (Кърджали)               16    6   5   5   16:17   23    
10. Ботев (Пловдив)                    16    5   1  10   19:23   16
11. Ботев (Враца)                      16    4   2  10   15:28   14
12. Септември (София)                  16    3   4   9   16:24   13
13. Берое (Стара Загора)               16    3   4   9   12:29   13
14. Хебър (Пазарджик)                  16    3   2  11    9:32   11
15. Пирин (Благоевград)                16    1   6   9    9:23    9    
16. Спартак (Варна)                    16    1   4  11    11:33   7

/БД/

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