Лудогорец на две точки и мач по-малко от лидера ЦСКА

Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на efbet Лига: Славия (София) - Спартак (Варна) - 2:2 Хебър (Пазарджик) - Ботев (Пловдив) - 1:2 Лудогорец 1945 (Разград) - Септември (София) - 3:1 в понеделник: Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора) от петък: Пирин (Благоевград) - Локомотив (Пловдив) - 0:0 Арда (Кърджали) - ЦСКА-София - 1:3 от събота: Черно море (Варна) - Локомотив София 1929 - 2:1 Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 0:0 Класиране: 1. ЦСКА-София 15 12 1 2 31:9 37 точки 2. Лудогорец (Разград) 14 11 2 1 40:8 35 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 16 9 5 2 25:11 32 4. Локомотив (Пловдив) 15 9 3 3 18:10 30 5. Черно море (Варна) 15 8 4 3 17:13 28 6. Левски (София) 14 8 3 3 22:7 27 7. Славия (София) 15 8 2 5 18:15 26 8. Локомотив София 1929 16 7 4 5 22:18 25 9. Арда 1924 (Кърджали) 16 6 5 5 16:17 23 10. Ботев (Пловдив) 16 5 1 10 19:23 16 11. Септември (София) 16 3 4 9 16:24 13 12. Берое (Стара Загора) 15 3 4 8 12:27 13 13. Ботев (Враца) 15 3 2 10 13:28 11 14. Хебър (Пазарджик) 16 3 2 11 9:32 11 15. Пирин (Благоевград) 16 1 6 9 9:23 9 16. Спартак (Варна) 16 1 4 11 11:33 7