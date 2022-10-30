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Цветомир Найденов: „По-силен отбор и ще неутрализираме Кашай и неговите ментета напълно“

Боян Денчев
Цветомир Найденов: „По-силен отбор и ще неутрализираме Кашай и неговите ментета напълно“
Цветомир Найденов: „По-силен отбор и ще неутрализираме Кашай и неговите ментета напълно“
София,  
30.10.2022 15:00
 (БТА)

Собственикът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с коментар във "Фейсбук" по повод вчерашното равенство 0:0 срещу Левски на "Герена". Бизнесменът изгледа мача от сектор "Г" на стадиона. 

"Хубав мач вчера на Герена, атмосфера, организация …. трябва още малко по-силен отбор и ще неутрализираме Кашай и неговите ментета напълно", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.

/БД/

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