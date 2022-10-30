Цветомир Найденов: „По-силен отбор и ще неутрализираме Кашай и неговите ментета напълно“

Собственикът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с коментар във "Фейсбук" по повод вчерашното равенство 0:0 срещу Левски на "Герена". Бизнесменът изгледа мача от сектор "Г" на стадиона.

"Хубав мач вчера на Герена, атмосфера, организация …. трябва още малко по-силен отбор и ще неутрализираме Кашай и неговите ментета напълно", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.