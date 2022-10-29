Подробно търсене

Марица победи Миньор в мач от Втора лига

Боян Денчев
Марица победи Миньор в мач от Втора лига
Марица победи Миньор в мач от Втора лига
Пловдив,  
29.10.2022 14:44
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на Втора лига:

Марица (Пловдив) - Миньор (Перник)     - 1:0 (0:0)
Голмайстор: Петър Атанасов 52

по-късно днес:
Добруджа - Монтана
Литекс (Ловеч) - Струмска слава (Радомир)
Созопол - Беласица (Петрич)
Янтра (Габрово) - Своге

в неделя:
Дунав (Русе) - ЦСКА 1948 II (София)
Крумовград - Ботев II (Пловдив)

в понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Витоша (Бистрица)

в петък:
Спартак (Плевен) - Етър (Велико Търново) - 1:0

          класиране:
 1. ЦСКА 1948 II         14    8 4 2    23:9    28 точки
 2. Крумовград           14    8 3 3    17:11   27 
 3. Етър Велико Търново  15    7 5 3    16:9    26
 4. Спартак Плевен       15    7 4 4    24:16   25
 5. Беласица             14    7 3 4    16:10   24
 6. Спортист 2009        14    6 4 4    21:19   22
 7. Марица 1921          15    6 4 5    15:16   22
 8. Литекс Ловеч         14    6 3 5    17:12   21
 9. Монтана              14    5 4 5    16:14   19
10. Миньор               15    4 5 6    17:16   17
11. Струмска слава 1927  14    4 5 5    13:20   17
12. Лудогорец 1945 II    14    5 2 7    11:18   17
13. Дунав Русе           14    5 2 7    23:22   17
14. Янтра 2019           14    3 7 4    9:12    16
15. Витоша (Бистрица)    14    4 4 6    16:20   16
16. Ботев Пловдив II     14    3 3 8    8:18    12
17. Созопол              14    3 3 8    13:27   12
18. Добруджа 1919        14    3 3 8    16:22   12

/БД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:14 на 29.10.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация