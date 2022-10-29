Марица победи Миньор в мач от Втора лига

Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на Втора лига:

Марица (Пловдив) - Миньор (Перник) - 1:0 (0:0) Голмайстор: Петър Атанасов 52 по-късно днес: Добруджа - Монтана Литекс (Ловеч) - Струмска слава (Радомир) Созопол - Беласица (Петрич) Янтра (Габрово) - Своге в неделя: Дунав (Русе) - ЦСКА 1948 II (София) Крумовград - Ботев II (Пловдив) в понеделник: Лудогорец II (Разград) - Витоша (Бистрица) в петък: Спартак (Плевен) - Етър (Велико Търново) - 1:0 класиране: 1. ЦСКА 1948 II 14 8 4 2 23:9 28 точки 2. Крумовград 14 8 3 3 17:11 27 3. Етър Велико Търново 15 7 5 3 16:9 26 4. Спартак Плевен 15 7 4 4 24:16 25 5. Беласица 14 7 3 4 16:10 24 6. Спортист 2009 14 6 4 4 21:19 22 7. Марица 1921 15 6 4 5 15:16 22 8. Литекс Ловеч 14 6 3 5 17:12 21 9. Монтана 14 5 4 5 16:14 19 10. Миньор 15 4 5 6 17:16 17 11. Струмска слава 1927 14 4 5 5 13:20 17 12. Лудогорец 1945 II 14 5 2 7 11:18 17 13. Дунав Русе 14 5 2 7 23:22 17 14. Янтра 2019 14 3 7 4 9:12 16 15. Витоша (Бистрица) 14 4 4 6 16:20 16 16. Ботев Пловдив II 14 3 3 8 8:18 12 17. Созопол 14 3 3 8 13:27 12 18. Добруджа 1919 14 3 3 8 16:22 12