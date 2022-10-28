Уест Хям постигна пета поредна победа в групите на Лигата на конференциите, шведският Юргорден също продължава напред

Турнир по футбол Лига на конференциите, мачове от груповата фаза:

група "А": Фиорентина (Италия) - Истанбул Башакшехир (Турция) - 2:1 Хартс (Шотландия) - РФС Рига (Латвия) - 2:1 1. Истанбул Башакшехир 5 3 1 1 11:2 10 точки 2. Фиорентина 5 3 1 1 11:6 10 3. Хартс 5 2 0 3 3:13 6 4. РФС Рига 5 0 2 3 2:8 2 група "В": Андерлехт (Белгия) - ФК ФКСБ (Румъния) - 2:2 Уест Хем (Англия) - Силкеборг (Дания) - 1:0 1. Уест Хям 5 5 0 0 10:4 15 точки 2. Силкеборг 5 2 0 3 12:5 6 3. Андерлехт 5 1 2 2 4:5 5 4. ФКСБ 5 0 2 3 3:15 2 група "С": Аустрия Виена (Австрия) - Лех Познан (Полша) - 1:1 Виляреал (Испания) - Апоел Беер Шева (Израел) - 2:2 1. Виляреал 5 4 1 0 14:6 13 точки 2. Лех Познан 5 1 3 1 9:7 6 3. Апоел Беер Шева 5 0 4 1 4:5 4 4. Aустрия Виена 5 0 2 3 2:11 2 група "D": Ница (Франция) - Партизан (Сърбия) - 2:1 Словацко (Чехия) - Кьолн (Германия) - отложен за днес 1. Ница 5 2 2 1 6:5 8 точки 2. Партизан 5 2 2 1 8:6 8 3. Кьолн 4 1 1 2 5:6 4 4. Словацко 4 1 1 2 7:9 4 група "Е": Вадуц (Лихтенщайн) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 1:2 Днипро-1 (Украйна) - Аполон Лимасол (Кипър) - 1:0 1. АЗ Алкмаар 5 4 0 1 10:5 12 точки 2. Днипро-1 5 3 1 1 8:5 10 3. Аполон 5 1 1 3 4:7 4 4. Вадуц 5 0 2 3 5:10 2 група "F": Молде (Норвегия) - Юргорден (Швеция) - 2:3 Шамрок Роувърс (Реп. Ирландия) - Гент (Белгия) - 1:1 1. Юргорден 5 4 1 0 11:6 13 точки 2. Молде 5 2 1 2 9:6 7 3. Гент 5 1 2 2 6:6 5 4. Шамрок 5 0 2 3 1:9 2 група "G": Балкани (Косово) - Славия Прага (Чехия) - 0:1 Сивасспор (Турция) - ЧФР Клуж (Румъния) - 3:0 1. Сивасспор 5 3 1 1 10:6 10 точки 2. Славия Прага 5 2 1 2 5:6 7 3. ЧФР Клуж 5 2 1 2 4:5 7 4. Балкани 5 1 1 3 8:10 4 група "Н": Базел (Швейцария) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 2:2 Слован Братислава (Словакия) - Пюник (Армения) - 2:1 1. Базел 5 2 2 1 9:8 8 точки 2. Слован 5 2 2 1 7:6 7 3. Пюник 5 2 0 3 7:7 6 4. Жалгирис 5 1 2 2 4:6 5