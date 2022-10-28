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Уест Хям постигна пета поредна победа в групите на Лигата на конференциите, шведският Юргорден също продължава напред

Христо Бонински
Уест Хям постигна пета поредна победа в групите на Лигата на конференциите, шведският Юргорден също продължава напред
Уест Хям постигна пета поредна победа в групите на Лигата на конференциите, шведският Юргорден също продължава напред
Снимка: АП
Лондон,  
28.10.2022 07:37
 (БТА)

Турнир по футбол Лига на конференциите, мачове от груповата фаза:

група "А":
Фиорентина (Италия) - Истанбул Башакшехир (Турция) - 2:1
Хартс (Шотландия) - РФС Рига (Латвия) - 2:1

1. Истанбул Башакшехир    5    3    1    1  11:2    10 точки
2. Фиорентина           5    3    1    1  11:6  10 
3. Хартс                5    2    0    3  3:13  6
4. РФС Рига             5    0    2    3   2:8     2

група "В":
Андерлехт (Белгия) - ФК ФКСБ (Румъния) - 2:2
Уест Хем (Англия) - Силкеборг (Дания) - 1:0 

1. Уест Хям        5    5    0    0   10:4  15 точки
2. Силкеборг       5    2    0    3   12:5  6
3. Андерлехт       5    1    2    2   4:5   5
4. ФКСБ            5    0    2    3   3:15  2

група "С":
Аустрия Виена (Австрия) - Лех Познан (Полша) - 1:1
Виляреал (Испания) - Апоел Беер Шева (Израел) - 2:2

1. Виляреал             5    4    1    0   14:6  13 точки
2. Лех Познан           5    1    3    1    9:7   6    
3. Апоел Беер Шева      5    0    4    1    4:5   4    
4. Aустрия Виена        5    0    2    3    2:11  2

група "D":
Ница (Франция) - Партизан (Сърбия) - 2:1
Словацко (Чехия) - Кьолн (Германия) - отложен за днес

1. Ница         5    2    2    1    6:5   8 точки    
2. Партизан     5    2    2    1    8:6   8 
3. Кьолн        4    1    1    2    5:6   4 
4. Словацко     4    1    1    2    7:9   4

група "Е":
Вадуц (Лихтенщайн) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 1:2
Днипро-1 (Украйна) - Аполон Лимасол (Кипър) - 1:0

1. АЗ Алкмаар   5   4   0   1    10:5   12 точки
2. Днипро-1     5   3   1   1    8:5    10
3. Аполон       5   1   1   3    4:7     4
4. Вадуц        5   0   2   3    5:10    2

група "F":
Молде (Норвегия) - Юргорден (Швеция)  - 2:3
Шамрок Роувърс (Реп. Ирландия) - Гент (Белгия) - 1:1

1. Юргорден  5   4   1   0    11:6  13 точки
2. Молде     5   2   1   2    9:6   7
3. Гент      5   1   2   2    6:6   5 
4. Шамрок    5   0   2   3    1:9   2 

група "G":
Балкани (Косово) - Славия Прага (Чехия) - 0:1
Сивасспор (Турция) - ЧФР Клуж (Румъния) - 3:0

1. Сивасспор       5    3   1   1    10:6  10 точки
2. Славия Прага    5    2   1   2     5:6  7  
3. ЧФР Клуж        5    2   1   2     4:5  7 
4. Балкани         5    1   1   3     8:10 4

група "Н":
Базел (Швейцария) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 2:2
Слован Братислава (Словакия) - Пюник (Армения) - 2:1

1. Базел     5   2   2    1    9:8   8 точки
2. Слован    5   2   2    1    7:6   7
3. Пюник     5   2   0    3    7:7   6 
4. Жалгирис  5   1   2    2    4:6   5

/ХБ/

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