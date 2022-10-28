Реал Сосиедад остана пред Юнайтед с пета поредна победа

site.btaРеал Сосиедад остана пред Юнайтед с пета поредна победа
Турнир по футбол Лига Европа, мачове от груповата фаза:
група "А":
Цюрих (Швейцария) - Будьо/Глимт (Норвегия) - 2:1
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Арсенал (Англия) - 2:0
1. Арсенал 5 4 0 1 7:3 12 точки 2. ПСВ Айндховен 5 3 1 1 13:3 10 3. Будьо/Глимт 5 1 1 3 4:8 4 4. ФК Цюрих 5 1 0 4 5:15 3
група "В":
АЕК Ларнака (Кипър) - Динамо Киев (Украйна) - 3:3
Фенербахче (Турция) - Рен (Франция) - 3:3
1. Рен 5 3 2 0 10:7 11 точки 2. Фенербахче 5 3 2 0 11:7 11 3. АЕК Ларнака 5 1 1 3 6:9 4 4. Динамо Киев 5 0 1 4 5:9 1
група "С":
Лудогорец (България) - Бетис (Испания) - 0:1
ХИК Хелзинки (Финландия) - Рома (Италия) - 1:2
1. Бетис 5 4 1 0 9:4 13 точки 2. Лудогорец 5 2 1 2 7:6 7 3. Рома 5 2 1 2 8:6 7 4. ХИК Хелзинки 5 0 1 4 2:10 1
група "D":
Малмьо (Швеция) - Унион Сен Жилоаз (Белгия) - 0:2
Унион Берлин (Германия) - Брага (Португалия) - 1:0
1. Унион Сен Жилоаз 5 4 1 0 11:6 13 точки 2. Унион (Берлин) 5 3 0 2 3:2 9 3. Брага 5 2 1 2 7:6 7 4. Малмьо 5 0 0 5 2:9 0
група "Е":
Манчестър Юнайтед (Англия) - Шериф Тираспол (Молдова) - 3:0
Омония Никозия (Кипър) - Реал Сосиедад (Испания) - 0:2
1. Реал Сосиедад 5 5 0 0 10:1 15 точки 2. Манчестър Юнайтед 5 4 0 1 9:3 12 3. Шериф 5 1 0 4 3:10 3 4. Омония 5 0 0 5 3:11 0
група "F":
Лацио (Италия) - Мидтиланд (Дания) - 2:1
Щурм Грац (Австрия) - Фейенорд (Нидерландия) - 1:0
1. Лацио 5 2 2 1 9:10 8 точки 2. Щурм 5 2 2 1 4:8 8 3. Фейенорд 5 1 2 2 12:9 5 4. Мидтиланд 5 1 2 2 10:8 5
група "G":
Фрайбург (Германия) - Олимпиакос (Гърция) - 1:1
Нант (Франция) - Карабах (Азербайджан) - 2:1
1. Фрайбург 5 4 1 0 12:2 13 точки 2. Карабах 5 2 1 2 8:4 7 3. Нант 5 2 0 3 4:11 6 4. Олимпиакос 5 0 2 3 2:9 2
група "Н":
Ференцварош (Унгария) - Монако (Франция) - 1:1
Цървена Звезда (Сърбия) - Трабзонспор (Турция) - 2:1
1. Ференцварош 5 3 1 0 8:8 10 точки 2. Монако 5 2 1 2 5:7 7 3. Трабзонспор 5 2 0 3 10:9 6 4. Цървена звезда 5 2 0 3 8:7 6
/АВ/
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