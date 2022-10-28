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Реал Сосиедад остана пред Юнайтед с пета поредна победа

Ивайло Георгиев
Реал Сосиедад остана пред Юнайтед с пета поредна победа
Реал Сосиедад остана пред Юнайтед с пета поредна победа
Снимка: АП
София,  
28.10.2022 00:14
 (БТА)

Турнир по футбол Лига Европа, мачове от груповата фаза:

група "А":
Цюрих (Швейцария) - Будьо/Глимт (Норвегия) - 2:1
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Арсенал (Англия) - 2:0 

1. Арсенал        5     4    0    1    7:3     12 точки
2. ПСВ Айндховен  5     3    1    1    13:3    10
3. Будьо/Глимт    5     1    1    3    4:8     4 
4. ФК Цюрих       5     1    0    4    5:15    3

група "В":
АЕК Ларнака (Кипър) - Динамо Киев (Украйна) - 3:3
Фенербахче (Турция) - Рен (Франция) - 3:3

1. Рен            5    3    2    0    10:7    11 точки
2. Фенербахче     5    3    2    0    11:7    11  
3. АЕК Ларнака    5    1    1    3    6:9     4    
4. Динамо Киев    5    0    1    4    5:9     1


група "С":
Лудогорец (България) - Бетис (Испания) - 0:1
ХИК Хелзинки (Финландия) - Рома (Италия) - 1:2

1. Бетис         5     4      1     0    9:4  13 точки
2. Лудогорец     5     2      1     2    7:6   7
3. Рома          5     2      1     2    8:6   7
4. ХИК Хелзинки  5     0      1     4    2:10  1


група "D":
Малмьо (Швеция) - Унион Сен Жилоаз (Белгия) - 0:2
Унион Берлин (Германия) - Брага (Португалия) - 1:0

1. Унион Сен Жилоаз 5    4     1     0    11:6    13 точки
2. Унион (Берлин)   5    3     0     2    3:2     9
3. Брага            5    2     1     2    7:6     7 
4. Малмьо           5    0     0     5    2:9     0

група "Е":
Манчестър Юнайтед (Англия) - Шериф Тираспол (Молдова) - 3:0
Омония Никозия (Кипър) - Реал Сосиедад (Испания) - 0:2

1. Реал Сосиедад     5    5    0    0   10:1    15 точки
2. Манчестър Юнайтед 5    4    0    1    9:3    12
3. Шериф             5    1    0    4    3:10    3
4. Омония            5    0    0    5 3:11 0

група "F":
Лацио (Италия) - Мидтиланд (Дания) - 2:1
Щурм Грац (Австрия) - Фейенорд (Нидерландия) - 1:0

1. Лацио         5   2   2    1    9:10    8 точки
2. Щурм          5   2   2    1    4:8    8
3. Фейенорд      5   1   2    2   12:9    5
4. Мидтиланд     5   1   2    2   10:8   5

група "G":
Фрайбург (Германия) - Олимпиакос (Гърция) - 1:1
Нант (Франция) - Карабах (Азербайджан) - 2:1

1. Фрайбург   5    4   1    0     12:2   13 точки
2. Карабах    5    2   1    2      8:4    7    
3. Нант       5    2   0    3      4:11   6
4. Олимпиакос 5    0   2    3      2:9    2

група "Н":
Ференцварош (Унгария) - Монако (Франция) - 1:1
Цървена Звезда (Сърбия) - Трабзонспор (Турция) - 2:1

1. Ференцварош      5 3 1 0    8:8  10 точки
2. Монако           5 2 1 2    5:7  7
3. Трабзонспор      5 2 0 3   10:9  6
4. Цървена звезда   5 2 0 3    8:7  6

/АВ/

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