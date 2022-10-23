Лудогорец победи Ботев Пловдив след гол на Якуб Пьотровски

Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на efbet Лига:

Ботев (Враца) - ЦСКА-София - 0:3 (0:2)

голмайстори: 0:1 Марселино Кареасо 6, 0:2 Лазар Туфегджич 35, 0:3 Станислав Шопов 80

Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) - 1:0 (0:0)

голамйстори: 1:0 Якуб Пьотровски 65

от събота:

Спартак (Варна) - Черно море (Варна) - 0:0

Славия - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 3, 1:1 Ивайло Чочев 52-автогол

Левски - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 18, 1:1 Джовани 76

от петък:

Арда (Кърджали) - Локомотив 1929 (София) - 2:2 (1:2)

голмайстори: 1:0 Иван Тилев 18, 1:1 Димитър Митков 31-дузпа, 1:2 Ивайло Найденов 43, 2:2 Светослав Ковачев 81

червени картони: Иван Тилев 44 (Арда); Матеус Дуарте 83, Симеон Славчев 88 (Локомотив)

в понеделник:

Пирин (Благоевград) - Септември

Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)