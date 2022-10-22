Левски и Локомотив (Пловдив) не се победиха

site.btaЛевски и Локомотив (Пловдив) не се победиха
Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на efbet Лига:
Спартак (Варна) - Черно море (Варна) - 0:0
Славия - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 3, 1:1 Ивайло Чочев 52-автогол
Левски - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 18, 1:1 Джовани 76
от петък:
Арда (Кърджали) - Локомотив 1929 (София) - 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Иван Тилев 18, 1:1 Димитър Митков 31-дузпа, 1:2 Ивайло Найденов 43, 2:2 Светослав Ковачев 81
червени картони: Иван Тилев 44 (Арда); Матеус Дуарте 83, Симеон Славчев 88 (Локомотив)
в неделя:
Ботев (Враца) - ЦСКА-София
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)
в понеделник:
Пирин (Благоевград) - Септември
Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)
/ХБ/
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