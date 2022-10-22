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Славия и ЦСКА 1948 поделиха точки след попадение и автогол на Ивайло Чочев

Асен Даскалов
Славия и ЦСКА 1948 поделиха точки след попадение и автогол на Ивайло Чочев
Славия и ЦСКА 1948 поделиха точки след попадение и автогол на Ивайло Чочев
снимка: БТА
София,  
22.10.2022 19:24
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на efbet Лига:

Спартак (Варна) - Черно море (Варна) - 0:0

Славия - ЦСКА 1948                   - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 3, 1:1 Ивайло Чочев 52-автогол

по-късно днес:
Левски - Локомотив (Пловдив)

от петък:
Арда (Кърджали) - Локомотив 1929 (София) - 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Иван Тилев 18, 1:1 Димитър Митков 31-дузпа, 1:2 Ивайло Найденов 43, 2:2 Светослав Ковачев 81
червени картони: Иван Тилев 44 (Арда); Матеус Дуарте 83, Симеон Славчев 88 (Локомотив)

в неделя:
Ботев (Враца) - ЦСКА-София
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)

в понеделник:
Пирин (Благоевград) - Септември 
Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)

/АВ/

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