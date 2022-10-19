Ивайло Чочев остава лидер в класирането при голмайсторите в efbet Лига, Дюкенс Назон събра пет гола

Лидери в класирането при голмайсторите след отложения мач от петия кръг на efbet Лига:

12 гола:

Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

7 гола:

Абубакар Тунгара (Берое)

Антоан Бароан (Ботев Пловдив)

Бърнард Текпетей (Лудогорец)

6 гола:

Брайън Переа (Ботев Враца)

Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)

Димитър Митков (Локомотив София)

Матиас Тисера (Лудогорец)

Брайън Морено (ЦСКА-София)

Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

5 гола:

Дюкенс Назон (ЦСКА-София)

4 гола:

Елвис Ману (Ботев Пловдив)

Марин Петков (Левски)

Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)

Каули Оливейра (Лудогорец)

Кирил Десподов (Лудогорец)

Георги Русев (ЦСКА 1948)

Евгений Сердюк (ЦСКА 1948, Черно море)

Симеон Александров (ЦСКА-София, Септември)

3 гола:

Филип Кръстев (Левски)

Илиян Стефанов (Левски)

Преслав Боруков (Локомотив Пловдив)

Илия Димитров (Локомотив София)

Красимир Милошев (Локомотив София)

Игор Тиаго (Лудогорец)

Кемело Нгуена (Славия)

Ангел Бастунов (ЦСКА 1948)

Закария Беншаа (Черно море)

Матиа Курьор (Черно море)