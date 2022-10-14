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Реал Сосиедад и Фрайбург постигнаха нови победи и преодоляха груповата фаза в Лига Европа

Атанас Василев
Реал Сосиедад и Фрайбург постигнаха нови победи и преодоляха груповата фаза в Лига Европа
Реал Сосиедад и Фрайбург постигнаха нови победи и преодоляха груповата фаза в Лига Европа
София,  
14.10.2022 07:53
 (БТА) 
Мачове от четвъртия кръг в груповата фаза на турнира по футбол Лига Европа:
група "А"
Будьо/Глимт (Норвегия) - Арсенал (Англия)       0:1
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Цюрих (Швейцария) 5:0

временно класиране:
1. Арсенал        3 	3	0	0	6:1	 9 точки
2. ПСВ Айндховен  3     2	1	0	11:2	 7
3. Будьо/Глимт 	  4     1	1	2	3:6	 4 
4. ФК Цюрих       4	0	0	4	3:14	 0

група "В"
АЕК Ларнака (кипър) - Фенербахче (Турция)      1:2
Динамо Киев (Украйна) - Рен (Франция)          0:1

временно класиране:
1. Фенербахче 	4	3	1	0	8:4	10 точки	
2. Рен          4	2	1	0	7:4	10 
3. АЕК Ларнака	4	1	0	3	3:6	 3	
4. Динамо Киев	4	0	0	4	2:6	 0

група "С"
Бетис (Испания) - Рома (Италия)         1:1
Лудогорец (България) - ХИК (Финландия)  2:0

временно класиране:
1. Бетис         4     3      1     0    8:4  10 точки
2. Лудогорец     4     2      1     1    7:5   7
3. Рома          4     1      1     2    6:5   4
4. ХИК Хелзинки  4     0      1     3    1:8   1

група "D"
Унион Сент Жилоаз (Белгия) - Брага (Португалия) 3:3
Унион Берлин (Германия) - Малмьо (Швеция)       1:0

временно класиране:
1. Унион Сен Жилоаз  4    3     1     0    9:6    10 точки
2. Брага             4    2     1     1    7:5     7 
3. Унион (Берлин)    4    2     0     2    2:2     6
4. Малмьо            4    0     0     4    2:7     0

Група "Е":
Манчестър Юнайтед (Англия) – Омония (Кипър) 1:0
Реал Сосиедад (Испания) – Шериф (Молдова)   3:0

Временно класиране:
1. Реал Сосиедад	4	4	0	0	8:1	12 точки
2. Манчестър Юнайтед	4	3	0	1	6:3	9
3. Шериф		4	1	0	3	3:7	3
4. Омония		4	0	0	4	3:9	6

група "F"
Фейенорд (Нидерландия) - Мидтиланд (Дания) 2:2
Лацио (Италия) - Щурм Грац (Австрия)       2:2

временно класиране:
1. Фейенорд      4   1   2    1   12:8    5 точки 
2. Мидтиланд     4   1   2    1    9:6    5
3. Лацио         4   1   2    1    7:9    5 
4. Щурм          4   1   2    1    3:8    5

група "G"
Нант (Франция) - Фрайбург (Германия)          0:4
Карабах (Азербейджан) - Олимпиакос (Гърция)   0:0  

временно класиране:
1. Фрайбург   4    4   0    0     11:1   12 точки
2. Карабах    4    2   1    1      7:2    7    
3. Нант       4    1   0    3      2:10   3
4. Олимпиакос 4    0   1    3      1:8    1

 

/АВ/

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