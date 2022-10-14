Реал Сосиедад и Фрайбург постигнаха нови победи и преодоляха груповата фаза в Лига Европа

Мачове от четвъртия кръг в груповата фаза на турнира по футбол Лига Европа: група "А" Будьо/Глимт (Норвегия) - Арсенал (Англия) 0:1 ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Цюрих (Швейцария) 5:0 временно класиране: 1. Арсенал 3 3 0 0 6:1 9 точки 2. ПСВ Айндховен 3 2 1 0 11:2 7 3. Будьо/Глимт 4 1 1 2 3:6 4 4. ФК Цюрих 4 0 0 4 3:14 0 група "В" АЕК Ларнака (кипър) - Фенербахче (Турция) 1:2 Динамо Киев (Украйна) - Рен (Франция) 0:1 временно класиране: 1. Фенербахче 4 3 1 0 8:4 10 точки 2. Рен 4 2 1 0 7:4 10 3. АЕК Ларнака 4 1 0 3 3:6 3 4. Динамо Киев 4 0 0 4 2:6 0 група "С" Бетис (Испания) - Рома (Италия) 1:1 Лудогорец (България) - ХИК (Финландия) 2:0 временно класиране: 1. Бетис 4 3 1 0 8:4 10 точки 2. Лудогорец 4 2 1 1 7:5 7 3. Рома 4 1 1 2 6:5 4 4. ХИК Хелзинки 4 0 1 3 1:8 1 група "D" Унион Сент Жилоаз (Белгия) - Брага (Португалия) 3:3 Унион Берлин (Германия) - Малмьо (Швеция) 1:0 временно класиране: 1. Унион Сен Жилоаз 4 3 1 0 9:6 10 точки 2. Брага 4 2 1 1 7:5 7 3. Унион (Берлин) 4 2 0 2 2:2 6 4. Малмьо 4 0 0 4 2:7 0 Група "Е": Манчестър Юнайтед (Англия) – Омония (Кипър) 1:0 Реал Сосиедад (Испания) – Шериф (Молдова) 3:0 Временно класиране: 1. Реал Сосиедад 4 4 0 0 8:1 12 точки 2. Манчестър Юнайтед 4 3 0 1 6:3 9 3. Шериф 4 1 0 3 3:7 3 4. Омония 4 0 0 4 3:9 6 група "F" Фейенорд (Нидерландия) - Мидтиланд (Дания) 2:2 Лацио (Италия) - Щурм Грац (Австрия) 2:2 временно класиране: 1. Фейенорд 4 1 2 1 12:8 5 точки 2. Мидтиланд 4 1 2 1 9:6 5 3. Лацио 4 1 2 1 7:9 5 4. Щурм 4 1 2 1 3:8 5 група "G" Нант (Франция) - Фрайбург (Германия) 0:4 Карабах (Азербейджан) - Олимпиакос (Гърция) 0:0 временно класиране: 1. Фрайбург 4 4 0 0 11:1 12 точки 2. Карабах 4 2 1 1 7:2 7 3. Нант 4 1 0 3 2:10 3 4. Олимпиакос 4 0 1 3 1:8 1